'Классический террор': оккупанты усилили атаки на Запорожскую область, озвучены цифры. Видео

Количество российских обстрелов Запорожской области возросло до 700-800 атак. Интенсивность атак начала расти в октябре прошлого года.

Об этом в телеэфире рассказал представитель Запорожской ОГА Александр Коваленко. По его словам, по сравнению с прошлым годом интенсивность обстрелов значительно возросла.

Если раньше атак было меньше, сейчас их количество достигает 700-800. Это примерно на 50-60% больше по сравнению с прошлым годом.

По словам спикера ОВА, из-за отсутствия успехов на фронте, оккупанты прибегают к систематическим атакам и террору гражданских жителей.

"Это классический террор. На фронте ни тактических, ни стратегических успехов они (россияне – ред.) не имеют, и поэтому просто терроризируют мирное население", – заявил Коваленко.

Напомним, утром 15 апреля российские войска атаковали Запорожье. В результате вражеских ударов в облцентре вспыхнул пожар на автостоянке, повреждено предприятие.

