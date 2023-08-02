'Клещи и комары – это ничего': пехотный снайпер 'Киото' рассказал об особенностях своей военной профессии. Фото

Украинский военный с позывным "Киото", который является марксменом – пехотным снайпером, рассказал об особенностях своей профессии. Эти снайперы – мастера в стрельбе на короткие и средние дистанции, они имеют специальное оружие и проходят дополнительную подготовку для получения необходимых навыков.

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По словам защитника, в марксмены идут только добровольцы. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

"Для этого нужно иметь собственное желание и железную мотивацию. И немножко не помешает физической подготовки, потому что мне уже 37 лет и тягаться на курсах с ребятами 25-27 лет было тяжеловато, хотя и справился. Еще я бы так сказал: надо чтобы была холодная кровь и аналитический ум. Даже если ты попал 10 из 10, все равно сразу проводишь анализ ошибок – как и что сделать лучше. И это ты делаешь после каждого выстрела", – говорит Киото.

Он отмечает, что важна концентрация на цели, постоянное самосовершенствование и "слияние" воина со своим оружием. Марксмены работают по целям на расстоянии от 300 до 800 метров. "Киото" на поле боя использует винтовку UAR-10 украинского производства и даже дал ей имя – "Маргаритка".

"Всегда чрезвычайно нравилось это девичье имя. Когда родилась дочь, хотел ее так назвать. Но жена выбрала другое имя и я, конечно, уступил. Вот теперь время пришло, назвал так ружье и у меня всегда рядом моя "Маргаритка" , – рассказал марксмен.

"Киото" родом из Киева, но киевлянину на удивление легко работать в условиях поля и леса, он хорошо усваивает навыки передвижения по территории и маскировки. Защитник не считает свою специальность элитной и нормально переносит бытовые трудности, которых не избежать на фронте.

"Клещи и комары – это ничего. Труднее всего переживать за семью, знать, что они переживают за тебя. А так все хорошо. Ребята отличные, условия нормальные, работа интересная", – сказал боец.

Он убежден, что война с оккупантами обязательно скоро закончится нашей победой. Чтобы ускорить это мгновение, все должны самоотверженно работать. А уже после достижения этой цели наши воины смогут вернуться к семьям и своей привычной жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские защитники продолжают виртуозно уничтожать пришедших на нашу землю врагов, чтобы оккупировать ее. Снайперы ССО показали, как ликвидируют оккупантов в Донецкой области.

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