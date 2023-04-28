Климкин: Си поговорил с Зеленским. Чего он хочет на самом деле? Интервью

Глава Китая Си Цзиньпин провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В официальных сообщениях беседу назвали содержательной, сообщили об обмене мнениями по поводу украинского "кризиса" – именно так войну в Украине называют в Китае. Но что стоит за официальными заявлениями? Какую цель преследует Китай в этой войне? Зачем активно включился в эту тему и какую выгоду хочет получить?

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Прежде всего, за традиционно "размытым" заявлениям Пекина стоит желание иметь ослабленную Россию и ослабленный Запад, а также получить политическую "золотую акцию" – стать страной, без которой ни один серьезный конфликт не может быть разрешен. Но роль посредника – не для Си. Впрочем, выслушивать позицию Китая не значит следовать ей. Ни одна страна априори не сможет навязать Украине свою позицию и свою повестку дня, если они не приемлемы. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

– Как вы расцениваете сам факт телефонных переговоров Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским? Можно ли назвать это большим позитивом, или, наоборот, Си звонил по телефону, чтобы объяснить, кто в этой ситуации является авторитетом, кого нужно слушать?

– Я думаю, что цель совершенно другая. Перед этим разговором китайцы устроили целую китайскую режиссуру. Они обнародовали принципы – сначала глобальную безопасность, потом, как они называют, урегулирование ситуации вокруг Украины. Затем Си уехал в Москву, поговорил с европейскими лидерами, затем с бразильским президентом. А теперь он побеседовал с Зеленским.

Для него это очень удачно выбранный момент. Он хочет зафиксировать свою позицию по прекращению огня до активизации боевых действий. Он хочет показать, что здесь без Китая никак. Си одновременно потроллил американцев, поскольку говорил со всеми, кроме Байдена. Конечно, это не значит, что китайцы не хотят говорить с американцами, конечно, они хотят и будут. Но китайцы показали, что они могут действовать. Си Цзиньпин получил политический карт-бланш на то, что его специальный посланник будет ездить, разговаривать и генерировать идеи – как гуманитарные, так и другие.

Поэтому для китайцев это возможность показать, что они нейтральны – с китайской точки зрения. Что они играют свою игру и что без них любую игру играть нельзя.

– Во время разговора с президентом Зеленским Си сказал интересную фразу: "для решения ядерной проблемы все заинтересованные стороны должны сохранять спокойствие и сдержанность". Считаете ли вы, что эту фразу можно трактовать как призыв не провоцировать Путина на применение ядерного оружия, Украине просто прекратить сопротивление?

– Нет, это совершенно разные вещи. Во-первых, Китай категорически против ядерного распространения. Это его позиция. Для Китая это фундаментальная угроза. Если начнется ядерное распространение, ядерное оружие будет в Корее, в Японии. Может, даже и на Тайване. Зачем это китайцам? Это для них совсем не работает.

А что касается компромиссов, то это другая логика. Если китайцы говорят о новой стратегии, значит, нужно балансировать тактические и стратегические элементы. Происходящее сейчас и то, что хотим получить за годы вперед. И китайцы думают о стратегии. Они всегда о балансировке. Они неоднократно говорили, что победителей в любой войне, не только нашей с Россией, не может быть.

Конечно, для нас это невозможно, мы мечтаем о победе, но, тем не менее, это китайская философия. И говорить с Китаем не значит соглашаться. Если мы согласимся на определенные принципы, например территориальной целостности, это хорошо. Но есть вопросы, по которым у нас разные мнения. Китайцы всегда будут о Китае. Так будет и дальше.

– Очень трудно из-за неконкретных, нечетких дипломатических формулировок китайской стороны понять, что на самом деле хочет Китай в этом "кризисе", как они называют войну в Украине. Как они видят окончание войны? Можете ли вы это сформулировать?

– Конечно. Китай хочет ослабленную Россию, хочет ослабленный Запад, хочет ситуацию, когда без него вопросы вокруг Украины ни Запад, ни Россия разрулить не могут. Китай не желает быть посредником. Он хочет быть именно тем, без кого принятие каких-либо решений невозможно. То есть фактически иметь золотую акцию для политических переговоров.

То есть цель Китая очень четкая. Обратите внимание на классическую китайскую дипломатию. Она всегда очень размыта. Это стиль китайцев на протяжении уже нескольких тысяч лет.

– Можем ли мы надеяться, что Китай не будет давить на Украину и не будет иметь такой возможности, чтобы она села за стол переговоров с агрессором и, например, зафиксировала то состояние, которое есть сегодня, с оккупированными территориями?

– Конечно, нет. Китайцы понимают, что все это время мы готовимся к контрнаступлению. Они прекрасно понимают, что в этом нам помогает Запад. Они понимают, что будет активизация военных действий. Но китайцы забили гвоздь, зафиксировали свою позицию. Теперь у них будет шанс говорить со всеми. После получения военных результатов, какими бы они ни были в перспективе, китайцы очень надеются, что их роль возрастет.

Китайцы абсолютно не хотят кого-то убедить, что нужна или не нужна активизация военных действий – это не их логика. Они хотят влиять на политическую, а не на военную ситуацию.