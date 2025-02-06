КНДР улучшила точность своих ракет из-за войны против Украины: в Reuters раскрыли подробности

Северокорейские баллистические ракеты, которые российские террористы применяют для ударов по Украине, были модернизированы. В частности, последние ракеты, полученные РФ от КНДР, были гораздо точнее, выпущенных за последний год.

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Таким образом Северная Корея успешно использует Украину как поле боя для испытания своих ракетных технологий. Об этом сообщает Reuters.

По словам высокопоставленных украинских источников, укрепление военного сотрудничества Москвы с Пхеньяном "вызывает тревогу" от Вашингтона до Сеула. Сообщается, что последние северокорейские ракеты, запущенные по Украине, имеют отклонение от цели всего 50–100 метров.

Военный источник, пожелавший остаться анонимным, описал заметное улучшение точности всех более чем 20 северокорейских баллистических ракет, которые поразили Украину за последние несколько недель. Второй источник, высокопоставленный правительственный чиновник, знакомый с этим вопросом, подтвердил выводы военных.

В свою очередь эксперт по вооружениям из Института политических исследований Асан в Сеуле Ян Ук заявил, что подобные улучшения ракетного потенциала Северной Кореи имеют тревожные последствия для ее потенциала угрожать Южной Корее, Японии и Соединенным Штатам. Кроме того, теперь Пхеньян может эффективнее продавать модернизированное оружие другим государствам или вооруженным группировкам.

Военные программы Северной Кореи в последние годы стремительно развивались, включая ракеты малой и средней дальности, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками. Однако до своего вмешательства в российско-украинскую войну КНДР никогда не испытывала новое оружие в боевых действиях.

Напомним, северокорейский диктаторский режим продолжает снабжать российскую армию не только живой силой, но и военной техникой. Российская армия может получить от КНДР дополнительные баллистические ракеты малой дальности KN-23.

Ранее сообщалось, что пусковые установки M1991 из КНДР могут нести серьезную угрозу оборонительным сооружениям и гаубицам ВСУ. Не менее тревожно то, что с помощью M1991 россияне могут поражать прифронтовые города, включая Харьков, который находится всего в 40 км от российско-украинской границы.

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