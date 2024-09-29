КНДР вслед за РФ пригрозила Западу ядерной эскалацией из-за 'невероятной ошибки' с помощью Украине

Северная Корея в очередной раз пригрозила цивилизованному миру ядерной войной после того, как Соединенные Штаты объявили о выделении крупного пакета военной помощи Украине. В КНДР пожаловались, что поддержка Киева является "невероятной ошибкой" и игрой с огнем против России.

Видео дня

Сестра северокорейского диктатора Ким Ё Чжон выдала, что Запад не должен игнорировать ядерные угрозы РФ. Об этом сообщает Reuters.

Очередной всплеск ядерных угроз из КНДР возник после того, как США объявили о выделении Украине военной помощи на сумму 8 миллиардов долларов. В КНДР пожаловались, что передача Киеву оружия большой дальности, которое повысит способность Украины наносить удары по России с более безопасных расстояний, может привести к ядерной эскалации.

Ким Ё Чжон заявила, что Вашингтон якобы обостряет конфликт в Украине и подводит всю Европу к грани ядерной войны.

"Соединенные Штаты и Запад не должны игнорировать или недооценивать серьезное предупреждение России. Действительно ли Соединенные Штаты и Запад способны справиться с последствиями, поскольку они безрассудно играют с огнем против России, которая является ядерной сверхдержавой", – сказала Ким в заявлении, опубликованном государственным информационным агентством KCNA.

Также сестра северокорейского диктатора заявила, что продолжение предоставления военной помощи Украине станет "опасной и безответственной игрой". В это же время Пхеньян продолжает оказывать Москве помощь в военной агрессии против Украины. КНДР передает оккупантам ракеты и боеприпасы, с помощью которых россияне совершают теракты против мирных украинских городов.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров в очередной раз использовал главный нарратив страны-агрессора, а именно – прибег к угрозам ядерным оружием. При этом сделал это глава МИД РФ с трибуны Генассамблеи ООН.

Ранее сообщалось, что секретарь российского Совбеза Сергей Шойгу прилетел в КНДР и встретился с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, чтобы обсудить усиление "сотрудничества по защите взаимных интересов безопасности".