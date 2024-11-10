Когда многодетные родители теряют право на отсрочку от мобилизации: объяснение

На днях в Украине были продлены режимы всеобщей мобилизации и военного положения, президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Мужчины в возрасте 18-60 лет будут получать повестки, чтобы пополнить ряды Вооруженных сил Украины и встать на защиту Родины.

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Некоторые категории граждан могут претендовать на отсрочку от мобилизации, в том числе многодетные родители. О том, как действует отсрочка этой группы мужчин в 2024 году, читайте в материале OBOZ.UA.

Кто из многодетных родителей может получить отсрочку

Согласно действующему закону о мобилизации, мужчины призывного возраста, имеющие трех или более несовершеннолетних детей, не подлежат призыву в армию. В то же время, они должны обратиться в ТЦК, чтобы доказать право на отсрочку, а также отсутствие задолженности по алиментам.

Так, законом предусмотрено исключение – отсрочку не смогут получить мужчины, "имеющие задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца".

Какие документы нужны многодетным для оформления отсрочки

Для оформления отсрочки по причине многодетности мужчина должен подать соответствующий запрос в ТЦК.

Если все дети от одного брака и мужчина с женщиной состоит в данном браке, ему требуются следующие документы:

– свидетельство о рождении всех детей, где указано отцовство военнообязанного;

– свидетельство о регистрации брака с матерью детей.

Если дети рождены в разных браках или мужчина разведен с матерью, он нуждается в следующих документах:

– свидетельства о рождении всех детей, где указано отцовство военнообязанного;

– решение суда о расторжении брака и определение места жительства детей с отцом (матерью), или решение органа опеки и попечительства об определении места жительства с тем из военнообязанных родителей или письменный договор между родителями о том, с кем будут проживать дети и участие второго родителя в их воспитании, или решение суда об установлении факта пребывания ребенка на содержании военнообязанного в соответствии с положениями статьи 315 Гражданского процессуального кодекса Украины;

– договор об уплате алиментов на ребенка.

Каждый случай рассматривается индивидуально, и окончательное решение остается за ТЦК.

Когда многодетный отец теряет право на отсрочку

Многодетность автоматически не является основанием для освобождения от мобилизации. Одно из условий – отсутствие долга по уплате алиментов. Поэтому если у мужчины есть такой долг, право на отсрочку теряется.

Отсрочка многодетному родителю предоставляется на период мобилизации (до 90 дней). По истечении срока действия мужчина может снова подлежать мобилизации, если обстоятельства не изменились. Право на отсрочку теряется, когда прекращается содержание или ребенку исполнилось 18 лет.

Кроме того, законом разрешено многодетным мужчинам добровольно вступать в ряды ВСУ. Чтобы это сделать, такие граждане должны обращаться в ТЦК.

Как сообщал OBOZ.UA, 9 ноября в приложении "Резерв+" заработала возможность оформления отсрочки онлайн. Чтобы воспользоваться функцией, необходимо обновить приложение в AppStore или PlayMarket.

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