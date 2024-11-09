У Резерв+ заработала возможность оформить отсрочку от мобилизации онлайн: для кого доступна услуга

С 9 ноября 2024 г. в Резерв+ заработала возможность оформления отсрочки от мобилизации онлайн. Соответствующие обновления приложения доступны в AppStore и PlayMarket.

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Возможностью могут воспользоваться люди с инвалидностью, а также студенты, аспиранты и докторанты, в планах – расширение перечня категорий граждан. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Как пояснила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, возможность онлайн-оформления отсрочки от мобилизации была реализована для удобства граждан.

"Украинцы смогут не стоять в очередях и собирать бумажки, чтобы продлить отсрочку каждые три месяца. С работников ТЦК снимется источник дополнительной нагрузки. Самое главное – запуском онлайн-отсрочек мы продолжаем пополнять экосистему продуктов для военнообязанных, помогающих им решать вопросы не в очередях, а с помощью нескольких минут и смартфона", – подчеркнула она.

Теперь воспользоваться сервисом онлайн-отсрочек могут студенты, аспиранты и докторанты, получающие образование в последовательном порядке: бакалавриат – магистратура – аспирантура и т.д. Для них предусмотрена отсрочка до конца действия военного положения и мобилизации.

Также оценить преимущества оформления отсрочек онлайн могут люди с инвалидностью: для них предусмотрена возможность получить отсрочку на год или до конца действия пенсионного удостоверения.

Продолжается работа над тем, чтобы онлайн-отсрочки были доступны и для других категорий граждан. Прежде всего на очереди – многодетные родители, имеющие от 3 несовершеннолетних детей в одном браке. Соответствующие обновления проходят бета-тестирование.

"Мы считаем, что это лишь начало в цифровизации отсрочек. Впереди еще многие другие категории граждан с правом на отсрочку, и каждая нуждается в особом подходе. Потому что не всегда есть цифровые данные о них. Это вызов, который требует четкого сотрудничества между ведомствами и лидерства. И мы рады, что эти составляющие в этом проекте есть", – подчеркнул исполнительный директор Офиса эффективного регулирования BRDO Алексей Дорогань.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо авторизироваться в Резерв+ и отправить запрос. Система проверит, имеет ли человек право на отсрочку и если это так – соответствующий статус отразится в электронном военном документе.

Напомним, бета-тестирование электронных отсрочек стартовало 1 ноября в приложении Резерв+. Уже 4 ноября в Минобороны рассказали о порядке и процедуре получения услуги.