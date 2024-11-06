Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации: на какой срок

Президент Украины Владимир Зеленский 6 ноября подписал законы о продлении военного положения и мобилизации еще на 90 дней. Так, действие военного положения будет продлено с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года.

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Об этом говорится в проектах законов №12151 и №12152, размещенных на сайте Верховной Рады. Они утверждают продолжение военного положения и всеобщей мобилизации.

Это уже 13-е голосование за продление военного положения.

В прошлый раз подобные законы президент подписал в начале августа 2024 года, после того как члены Верховной Рады поддержали их 23 июля. Тогда срок военного положения также был продлен на 90 дней – до 9 ноября 2024 года.

Напомним, что 29 октября Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизацию в Украине. Оба решения поддержали большинство народных избранников.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, во время действия военного положения все военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет не имеют права выезжать за пределы Украины, что установлено указом президента №64/2022. Однако лица, не подлежащие мобилизации или имеющие отсрочку, могут выезжать за границу в соответствии с законом и постановлением КМУ №57.

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