Рада поддержала продолжение военного положения и мобилизации в Украине: названы сроки

Верховная Рада проголосовала за продолжение военного положения и мобилизации в Украине. Оба решения поддержали большинство народных избранников.

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Таким образом военное положение и мобилизация продолжены до 7 февраля 2025 года. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

За продолжение военного положения на 90 дней – с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025 года включительно проголосовали 311 народных депутатов. Еще 304 парламентария поддержали проект закона о продолжении мобилизации до 7 февраля 2025 года.

Накануне президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в Украине еще на 90 дней.

Таким образом парламент принял уже 13-е продолжение военного положения и мобилизации с начала полномасштабного российского вторжения.

В предыдущий раз соответствующие законы президент подписывал в начале августа 2024-го (члены ВР проголосовали за них 23 июля). Тогда сроки также были введены на 90 дней – до 9 ноября 2024 года.

Первое введение военного положения по всей Украине произошло 24 февраля 2022 года.

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