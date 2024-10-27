Сколько длится обучение перед отправкой на фронт в случае мобилизации: объяснение

В Украине с начала полномасштабной войны продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан призывают на службу в армию. Перед отправкой на фронт все мобилизованные проходят обязательную подготовку.

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Базовая военная подготовка может длится до трех месяцев. Об этом говорится в Законе Украины "Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета".

Согласно действующему законодательству, граждане Украины, которые были мобилизованы, перед отправкой на фронт должны пройти базовую военную подготовку. Срок базовой военной подготовки составляет минимум один месяц общей подготовки. В случае профессиональной подготовки этот срок может достигать двух месяцев.

Законодательство запрещает немедленно отправлять мобилизованных на фронт. Перед тем, как попасть на боевые позиции, необходимо пройти базовую военную подготовку.

Во время подготовки один месяц продолжается общевойсковая подготовка. Еще два месяца может занять профессиональная подготовка. Примечательно, что действующим законодательством верхняя граница срока подготовки законом не определена.

Стоит отметить, что в случае отправки на фронт без базовой военной подготовки, мобилизованный должен обратиться к командиру воинской части с рапортом о том, что не служил в Вооруженных силах Украины, не имеет боевого опыта и подпадает под категорию лиц, которые должны пройти базовую военную подготовку.

После этого мобилизованного должны исключить из списков личного состава части и направить в учебный центр. Если рапорт был проигнорирован, мобилизованному можно обратиться на горячую линию Министерства обороны Украины (0 800 500 410, 0 800 500 442 и 044 454 44 99) или к адвокату.

Напомним, ранее в Госпогранслужбе заявили, что, несмотря на то, что во время войны в Украине многие мужчины пытаются избежать мобилизации, нелегально пересекая границу, в последнее время количество таких попыток постепенно уменьшается.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Сумском областном ТЦК объяснили, что военнообязанные 50-60 лет должны пройти ВВК и собеседование в Терцентре комплектования. Если они пригодны для службы, то для них определяют воинскую часть и утверждают списки в Генеральном штабе ВСУ.

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