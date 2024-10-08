В ТЦК объяснили, действует ли запрет на мобилизацию военнообязанных 50-60 лет в Украине

Прямого запрета на призыв военнообязанных мужчин в возрасте 50-60 лет в Украине нет. Мобилизация этой категории происходит по письменному согласию воинских частей.

Видео дня

Этих людей преимущественно отправляют в подразделения обеспечения и Государственную специальную службу транспорта (ГССТ), а не в штурмовые войска. Об этом рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного ТЦК Сергей Монукало в интервью "Главреду".

Он пояснил, что военнообязанные должны пройти ВВК и собеседование в ТЦК. Далее для них определяют воинскую часть и утверждают списки в Генеральном штабе ВСУ.

"Списки утверждаются Генеральным штабом, и в мобилизационном распоряжении указываются конкретные фамилии, чтобы человек понимал, что он никуда в другую часть или на другую специальность не поедет", – объяснил военный.

Напомним, через два с половиной года после начала полномасштабной войны и через пять месяцев после вступления в силу закона об усилении мобилизации власти решили скорректировать призывные процессы. Теперь украинских военнообязанных мужчин в возрасте от 50 лет будут мобилизовывать только по "отдельному распоряжению".

Как сообщал OBOZ.UA:

– Член оборонного комитета ВР Вадим Ивченко сообщил, что в украинском парламенте сейчас не обсуждают вопрос о снижении мобилизационного возраста до 20 лет. Сигналы от командования Сил обороны о том, что такое решение следует принять, есть, однако в Верховной Раде на повестке дня оно не стоит.

– Бывший главнокомандующий ВСУ, чрезвычайный полномочный посол в Великобритании Валерий Залужный выступил против того, чтобы в Украине снижали мобилизационный возраст. По его убеждению, молодежь 18-25 лет – это будущее нашего государства и эту категорию граждан необходимо беречь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!