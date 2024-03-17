Закрыла собой подругу: в Кривом Роге российская ракета убила многодетную мать, которая заботилась о соседях и животных

В Кривом Роге во время российского обстрела 12 марта одна из ракет попала в жилой дом. Там погибли пять человек. Среди них две подруги 54-летняя Анжела Чувпило и 47-летняя Валентина Брижа. Женщины вышли прогуляться с собаками и на обратном пути попали под обстрел.

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Возвращались с прогулки с собаками

Анжела Чувпило и Валентина Брижа жили в одном доме много лет. Они дружили, у обеих были маленькие собачки. Это объединяло подруг, они любили по вечерам вместе прогуляться, поговорить.

Вечером 12 марта они вышли на очередную прогулку, а когда уже возвращались, российская ракета ударила в их дом.

"Анжела накрыла собой подругу, а сама погибла. Но и спасти подругу не удалось. Валентина получила тяжелую травму, ей оторвало ногу. Ее забрали в больницу, но вскоре она скончалась", – рассказала знакомая семьи Анжелы.

Труп Анжелы нашел ее сын. В сети распространяют видео, на котором он горько плачет над телом погибшей матери.

Вырастила четверых детей

Анжела Чувпило всю жизнь посвятила своим детям. Она с мужем Александром вырастила троих сыновей и дочь. В свое время супруг служил в Афганистане. Он умер чуть больше двух лет назад, скоропостижно. Она очень тяжело переживала его потерю.

"Она первой откликалась на любую беду, всегда защищала слабых. Когда в семье столько ребят, то ты должна уметь все на свете: совет дать, и прочуханку, и разбитые колени полечить, и праздник для детей организовать. Анжела всю свою жизнь посвятила большой семье, детям, племянникам. А как дети выросли и пошли внуки, то все снова повторилось по кругу. И смех, и радость, и тревоги", – говорит о ней знакомая.

Анжела стала второй мамой для своего зятя, мужа единственной дочери. Так сложилось, что мужчина рано потерял свою маму, а теща смогла дать ему столько любви, приняла как родного сына.

Анжела только начала приходить в себя после смерти мужа, как началась полномасштабная война. Она всем сердцем ненавидела оккупантов и всегда верила в нашу победу, говорят о ней знакомые.

Соседи рассказывают, что Анжела ухаживала за старенькой соседкой, которая осталась одна. Она ее кормила, прибиралась. У Анжелы всегда был ключ от подвала, где жильцы прятались во время российских обстрелов. Она всегда всех предупреждала об опасности. Но на этот раз так и не успела.

Животных забрали родственники

У Анжелы осталась ее маленькая собачка, которой уже было 12 лет. Она всегда с нежностью писала о ней у себя на страничке в Facebook и публиковала ее фотографии.

Еще у нее жил кот, тоже старожил. Ветеринары даже предлагали его усыпить, потому что он серьезно болел. Но Анжела и слышать не хотела. Она боролась за него, даже работала на двух работах, чтобы оплачивать его лечение. Ее животных сейчас забрали родственники.

У Анжелы остались взрослые дети, внуки и старенькая мама, которая живет с ее младшей сестрой.