'Когда произошел взрыв, я оказалась на полу': пассажирка маршрутки в Сумах, по которой ударили оккупанты, рассказала о моменте атаки. Фото

В воскресенье, 26 октября, военные российской оккупационной армии атаковали дроном пассажирский микроавтобус на трассе неподалеку Николаевской сельской общины на Сумщине. Одна из пассажирок маршрутки рассказала о моменте вражеского удара.

Об этом сообщает "Кордон.Медиа". В результате атаки РФ женщина получила травмы глаз.

После удара сумчанка видела только белый свет

В тот вечер женщина возвращалась в областной центр от своей матери, которая живет в Шосткинском районе, на маршрутке "Сумы-Шостка". Она сидела на предпоследнем сиденье у окна. Оккупанты попали в транспорт, когда тот доезжал до Сум. После взрыва пассажирка оказалась на полу.

"Я закрывала лицо руками и кричала, что ничего не вижу. Люди рядом также очень кричали", – рассказала пострадавшая.

После удара вражеского дрона маршрутка мгновенно вспыхнула. На женщине загорелось пальто, и ее вынесли из горящего транспорта на руках. По ее словам, в салоне осталась сумка с документами и телефоном, который был единственным средством связи.

Несмотря на опасность взрыва, один из мужчин смог достать вещи из маршрутки. Пострадавшую отвели подальше от места происшествия, где ей оказали помощь местные жители.

"В Постольном какая-то женщина взяла меня домой, помогла мне умыться, дала салфетку, и воды... Потом меня довезли до блокпоста, где уже ждала скорая", – сказала сумчанка.

У женщины травмированы оба глаза. Сразу после вражеской атаки она видела только белый свет. По словам медиков, зрение восстановится через некоторое время, но видеть пострадавшая уже не будет так, как раньше.

Что предшествовало

27 октября, российский беспилотник попал прямо в гражданский транспорт, который двигался в сторону города Сумы. В результате атаки погиб 69-летний мужчина, еще 12 человек получили ранения, среди них – 8-летний мальчик и 15-летняя девочка. Известно, что участок дороги, где произошел удар, относится к зоне повышенной опасности.

Как писал OBOZ.UA, 21 октября войска государства-агрессора России прицельно атаковали дроном перекресток в Сумах. В результате обстрела пострадали 12 гражданских, есть разрушения. Повреждены автомобили, гражданская инфраструктура. Среди травмированных – супруги пенсионеров, а также 55- и 70-летние мужчины.

