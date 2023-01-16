Когда Путин объявит новую волну мобилизации и какие это будут иметь последствия: в Times назвали сроки и цифры

Власти России могут официально объявить начало второй волны мобилизации, чтобы усилить свою армию. Новая масштабная атака на Украину, вероятно, случится уже в апреле 2023 года.

Видео дня

Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на западную разведку. Примечательно, что Кремль может начать мобилизацию в РФ уже в ближайшее время.

Как заявляют журналисты, важным условием следующего наступления на территорию Украины является отсутствие грязи и сухая погода.

"Если в течении ближайших нескольких недель Владимиром Путиным будет принято решение о всеобщей мобилизации, то к апрелю можно ожидать большую атаку", – сообщается в источнике.

В армию РФ могут мобилизовать и впоследствии отправить на фронт до полумиллиона граждан России.

"Простые россияне также не хотят мириться с таким решением властей", – пишут в The Times.

Западных союзников призывают "действовать сейчас" и направить в Украину сотни танков и бронетранспортеров. Это стало наиболее актуально после недавнего назначения Путиным нового командующего ВС РФ – сейчас в планах у России направить 150 000 резервистов, призванных осенью, на войну.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия пытается создать двухмиллионную армию. В украинской разведке не исключают, что в России в ближайшие дни объявят очередную волну мобилизации. Причем в РФ уже активно готовятся к объявлению новой волны. В частности, вносятся изменения в законы, идет активная подготовка учебных центров.