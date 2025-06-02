ПЛАН ПОБЕДЫ

Видео дня

Из трех пунктов.

Победа в войне наступит тогда, когда мы наконец заставим РФ отказаться от своих планов по уничтожению Украины. Отказ от этих планов произойдет тогда, когда РФ и ее союзники и партнеры потеряют веру в возможность реализовать этот замысел. Вера в победу РФ исчезнет после серии военных поражений и ощутимого уменьшения ресурсов для войны.

Далее текст на языке оригинала.

Це загалом все, що треба найближчим часом усвідомити нам і донести до друзів. Іншого сценарію навряд чи буде.

***

Писав неодноразово, що РФ сильна не стільки своїм розміром, жорстокістю чи зброєю. РФ перш за все сильна вірою. Вірою у власну могутність, котра, попри ряд військових поразок, все ще є (віра, не могутність). Зверніть увагу, який у них настрій - "так коли ми вже будемо воювати по-справжньому!", "геть ворогів, котрі не дають вдарити по х-хлам як слід!" тощо. Але реальність зовсім інша — РФ при всіх фінансах ледве може забирати в України по пару посадок на Донбасі.

Ну і весь світ. Все-таки тінь попередніх імперій — російської та СРСР — все ще присутня коло РФ, плюс влиті в пропаганду і підкуп мільярди доларів по всьому світу роблять свою справу. І світ все ще вірить, що ми програємо, а РФ виграє.

Хоча жодних для цього об’єктивних передумов немає. РФ програла нам війну на морському театрі. На суші РФ не має жодної можливості робити успішні операції більш ніж тактичного рівня. Спецслужби, попри колосальну кількість людей, котра працює на ФСБ і ГРУ, не показують переконливих результатів.

Мало бути сильнішими і вправнішими за росіян. Тут головне — переконати їх та світ, що ми сильніші і вправніші. І за це буде точитися боротьба у майбутньому.