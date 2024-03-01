Когда-то это было танками и БМП: генерал Тарнавский показал груды уничтоженного российского металлолома. Фото

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский показал результаты боевой работы воинов 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского на востоке. Российские танки, БМП и другую бронетехнику защитники превращают в груды металлолома.

Соответствующие фото Тарнавский опубликовал в официальном Telegram-канале 1 марта. Он отметил, что оборонная операция продолжается, и поблагодарил каждого воина за мужество и стойкость.

"Груды уничтоженного российского металлолома, бывшего когда-то танками, БМП и другой техникой – работа героической 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского", – говорится в сообщении.

Командующий добавил, что защитники Украины продолжают бить оккупантов и уничтожать их железо.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее генерал Тарнавский рассказал, что войска России имеют значительное преимущество в боеприпасах на Авдеевском направлении, наращивают интенсивность артиллерийских обстрелов и бросают в бой новые резервы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!