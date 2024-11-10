Через определенное время не столько ситуация на фронте, сколько неоправданное количество потерь в живой силе российского войска, заставило гениальнейшего правителя и его лизоблюдов искать нестандартные решения по всему миру.

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Поддержание мифа о "второй армии мира", привело к "ловушке понтов" – это к тому состоянию, при котором приходится гордо пузыриться на весь мир величием экономической голой задницы с одной стороны, вооружением, которое, по их собственным словам, имеет характеристику "анало-говнет", и представляет из себя слегка модернизированный советский милитарный металлолом, и презрением к вранью и цинизму во всех международных институциях и даже, как видим, на собственных пресс-конференциях.

Но этот, не прерываемый СТРАХ. Животный, постоянный. Он не покидает ни на секунду. Страх перед всеми, а в особенности перед своими поддаными. Ведь они видели по соседней Украине, как более мелкий, но такой же, по сути, вор, трусливо и позорно бежит из страны. Страх перед народными протестами, перед освобождением сознания граждан РФ, заставлял вязать несвязуемое. "Гениальнейший планировщик" блиц-крига "Киев за три дня", долго метался "со товарищи" в поисках выхода из ужасающих потерь на фронте войны без причины, идеи и перспектив. Логично было объявить мобилизацию, но миллионы, в первую очередь, молодежи "кожей" почувствовали угрозу для жизни быть "демилитаризированными" на бессмысленной войне, развязанной их страной, и ударились в бега, по большей части в страны так называемого "Содружества независимых государств", находящегося в стадии ощутимого полураспада, где ни одно слово практически уже не соответствует своему смыслу. Кстати, в таком же полуобмороке прибывают все, созданные РФ или с ее активным учредительным энтузиазмом организации, вроде импотентного ОДКБ, превратившегося в политического жандарма, для поддержания авторитарных режимов в подконтрольных Россией экс-республиках Союза и собрания клуба полавторитарных режимов и нелюбителей "коллективного Запада" в интересах Китая - БРИКС.

Для чего на самом деле создан ОДКБ мы очень точно увидели по событиям в Казахстане, а вот декларируемые функции и механизмы их реализации, как-то подозрительно не были даже запущены ни в Армении, на в Курской области.

А что же до так необходимой мобилизации в России? Объявление такого непопулярного шага, в пораженном самолюбованием мозге все-русско-азиатского "вождя", равнозначно народным волнениям, "цветным революциям" и потери суверенитета, с попутной, неотвратимой ножкой от стула заднем проходе перед незавидной кончиной, по типу Муамара Каддафи. Увы, но такой финал часто ждет диктаторов. Либо при жизни, либо после нее через развенчание "культа личности" и "перегибов". Причем вне зависимости от колебаний населения "вместе с курсом партии".

Дамоклов меч мобилизации завис над плешивой головой бункерного. И дело тут как бы не в просто в мобилизации, как таковой. Дело в главной государственной тайне Российской Федерации при нем. А главной гостайной является численность населения этой самой федерации. Бравурные речи о 145+/- млн. вечно встающих с колен при "богоносном Владимире свет Владимировиче", бодро озвученные со всех телеящиков страны, это конечно замечательно, ведь счастье в неведении. Но вот люди, которые особо не подвержены нынешней пропаганде и, соответственно, дружащие с сознанием хоть как-то, более пессимистично настроены в этих вопросах, заявляя о 70-80 млн. и не более, причем это вместе с эмигрантами из других стран. Об этом заявлял очень известный российский политик, бывший заместитель Председателя Правительства РФ Михаил Полторанин, которого в чем в чем, а в симпатиях к Украине или Ичкерии не заподозришь. Также приблизительно согласны с ним, правда не так радикально по цифрам, российские экономист Дмитрий Потапенко и историк Евгений Понасенков журналист Сотник и даже оппозиционер Волхонский. Элементарные подсчеты сальдо экспортно-импортных операций с основным продуктом питания на одного гражданина, количество активных пользователей мобильной связи, величина среднего чека и т.д - вывод для России неутешителен. Но тайна, на то и тайна, чтобы загадка оставалась загадкой.

И в этой связи безвозвратные потери в войне, постепенно стремящиеся к миллиону, видны особенно. Мало того, дальнейшее их увеличение приведет в сочетании с мобилизацией, в перспективе к полному коллапсу страны. Отягчающими факторами являются старение страны, вырождение вследствие алко- и наркозависимости, которые в сумме лишь мультиплицируют этот эффект демографического краха. Понимая все эти факторы, и то, что завтра огромнейшую страну – шестую часть суши банально будет некем ни охранять, ни жить на ее бескрайних просторах, надо было искать хоть какой-то выход. Здесь эмиграция, в первую очередь из республик Средней Азии и "демографический киднеппинг", связанный с переселением граждан Украины, предварительно апробированный в Крыму и в остальных оккупированных частях областей, положения не спасает.

И вот тут-то на помощь подоспел сорокалетний, вполне упитанный, "лученосный" чучхе из клана Кимов из сопредельных дальневосточных земель. Наплевав на прямое нарушение санкций Совета Безопасности ООН, глава страны – постоянного члена этого Совета, в припрыжку понесся окучивать своего старого друга – любителя броневагонов и литерных поездов Ким Чен Ына.

Ким Чен Ын часто называет свою армию "сильнейшей в мире", хотя Северная Корея не была так глубоко вовлечена в большие боевые действия со времен Корейской войны 1950-53 годов. Несмотря на это, именно люди – единственный большой ресурс, который режим КНДР может предоставить своему партнеру Кремлю.

Северная Корея является одним из самых милитаризованных обществ в мире, примерно треть из 26 миллионов человек страны либо зачислена в армию, либо находится в резерве. Мужчины несут обязательную военную службу на срок от восьми до десяти лет, а женщины должны служить пять лет. Вооруженные силы КНДР насчитывают 1,28 миллиона военнослужащих, из которых только в сухопутных войсках 1,1 миллиона человек. Еще в распоряжении Пхеньяна 120 тысяч подготовленных бойцов сил специального назначения.

Месячные потери российской армии в Украине — более 30 тысяч убитых и раненых. Следовательно, россиянам нужно около 30-35 тысяч рекрутов, чтобы компенсировать потери. У них сейчас проблемы с набором личного состава. Недаром они подняли премию за подписание контрактов с вооруженными силами до 35 тысяч долларов.

Поэтому Россия не прочь использовать корейцев. Хотя нынешнюю вовлеченность нельзя назвать фактором, который мог бы радикально изменить численность войск россии в противостоянии с Украиной. С одной стороны, участие северокорейских войск в войне против Украины может свидетельствовать о больших потерях российской армии и проблемах с ее пополнением. С другой стороны, армия КНДР является пятой в мире по количеству солдат, поэтому ее участие в войне против Украины представляет реальную угрозу.

Разведывательное управление из Сеула заявило, что часть развернутых северокорейских войск в России являются членами сил специального назначения. Согласно Белой книге по обороне Южной Кореи за 2022 год, в этих силах КНДР насчитывается около 200 000 человек, обученных уничтожать критически важные военные объекты и убивать ключевых сотрудников. Имея такой людской ресурс, "сильнейшая армия в мире" решила оказать помощь "второй армии мира".

А наибольшая потребность армии РФ сейчас в пехоте, и как следствие – снова необходимость мобилизации. В обмен северокорейское руководство заинтересовано получить деньги и технологии. "Контрактник в российской армии получает около 2000 долларов США в месяц плюс единовременный бонус, который, в отдельных регионах, может достигать 35 тысяч долларов. Пхеньян будет счастлив получить хотя бы половину этих сумм за каждого предоставленного солдата. Но деньги — это еще не все. Россия, предположительно, также может предоставить Северной Корее свои "новейшие" технологии, в том числе для ракетной и ядерной программ, что ускорит гонку вооружений в регионе. Помимо этого, Пхеньян, находящийся под жесткими санкциями за свою программу создания ядерного оружия, получает значительные объемы нефти и иной продукции из России.

Начало кооперации двух диктатур было положено слегка заранее. По оценкам украинских и южнокорейских разведывательных органов, как сообщает ИА Bloomberg, в структуре используемых Вооруженными силами России боеприпасов в войне с Украиной, только 30% от общего боезапаса составляют собственно российские. Еще 10% поставляет Иран. А вот львиную долю часть – 60% предоставлено как раз Северной Кореей. Согласно данным исследования немецкого Фонда Фридриха Наумана, по результатам утечек документов сумма "помощи" со стороны Кима составляет 5,5 млрд. долларов США. Ранее Пхеньян уже поставил Москве 8 млн. 122-мм и 152-мм снарядов. Пхеньян предоставил Москве около 100 баллистических ракет Hwasong-11 и самоходные противотанковые установки Bulsae-4, а также за ракеты KN-23/24. Именно такой северокорейской баллистической ракетой Hwasong-11, 2 января этого года Россия ударила по Харькову. А вот уже в марте, Россия наложила вето в Совете безопасности на ежегодное продление мандата наблюдателей ООН по санкциям, который действовал в течение последних 15 лет. Мандат нынешней группы экспертов истек во вторник, 30 апреля 2024 года.

Национальная разведывательная служба (ННБ) сообщила, что с августа Северная Корея осуществила 70 поставок оружия в Россию, передав более 13 000 контейнеров с артиллерийскими снарядами (Снимок 1 - российский корабль с северокорейским оружием становится под погрузку в порта Раджин (Ангара)), ракетами и противотанковыми системами (снимок 2 - северокорейская реактивная система залпового огня (слева) и северокорейская противотанковая ракета 9М113 (справа), (Снимок 3 - российский корабль с северокорейским оружием выходит из порта Раджин). Украинская разведка, изучив собранное на поле боя оружие северокорейского производства, подтвердила, что среди поставок были 122-мм и 152-мм артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты "Феникс - 4 (по др. источникам Жар-Птица - 4 – снимок 4) ", баллистические ракеты КН-23 малой дальности, а также гранатометы РПГ. Суммарно Россия получила от КНДР более 8 миллионов снарядов, которые доставлялись морским путем.

КН-23, как утверждают украинские власти, использовались для атак на крупные украинские города, включая Киев, что привело к жертвам среди гражданского населения. Однако разведка Украины обнаружила, что северокорейское оружие часто отличается низкой точностью и имеет высокий процент брака, что делает его пригодным преимущественно для массовых атак с целью поддержания линии фронта, а не для точных ударов.

Также, в начале августа Национальная разведывательная служба (ННБ) Южной Кореи зафиксировала факт того, что Ким Чен Сик - первый заместитель директора Министерства военной промышленности, отвечающий за разработку ракет Северной Кореи, неоднократно посещал северокорейскую стартовую площадку ракеты KN-23 вблизи российско-украинского фронта с десятками северокорейских офицеров и осуществлял руководство на месте.

По данным ГУР МО Украины, среди военных КНДР уже есть первые погибшие - 3 октября вблизи Донецка ВСУ ракетным ударом ликвидировали более 20 военных, среди которых было шесть офицеров из Северной Кореи. Была ли это часть группы Ким Чен Сика или нет, пока выяснить не удалось.

Представитель ННБ подтвердил подозрения о прямом военном сотрудничестве между Россией и Северной Кореей и отметил, что разведслужбы продолжат мониторить эту динамику в сотрудничестве с союзными странами. В США беспокоятся, что "крепкие объятия" между РФ и Северной Кореей могут подтолкнуть лидера КНДР Ким Чен Ына к риску в вопросе угроз Южной Корее, экспорта вооружений и игнорирования призывов о ядерных переговорах.

Но вернемся к живой силе. На Лиманском направлении в бой "вторая армия мира" уже начала кидать легкораненых бойцов. Вчерашние заключенные, рекрутированные в регулярные части начали заканчиваться также. И вот уже к ним на смену в мясные штурмы спешат подразделения Северной Кореи, наспех переодетые в российскую форму, с поддельными документами жителей Якутии и Бурятии. Первые подразделения воинов "самой сильной армии в мире" от Кима прибыли в Курскую область уже в четверг, 24 октября, об этом сообщило Главное управление разведки Украины (ГУР), хотя ранее северокорейцы никогда не участвовали в боевых действиях за границами своей страны.

Национальная разведывательная служба Республики Корея обнаружила, что Северная Корея перебрасывала северокорейский спецназ в Россию на российском большом десантном корабле (БДК)) с 8-го по 13-е октября, подтвердив начало участия северокорейских военных в войне России против Украины.

Национальная разведывательная служба сообщила, что российский Тихоокеанский флот завершил первую переброску около 1500 северокорейских спецназовцев во Владивосток с использованием четырех БДК и трех фрегатов (схема 5). Солдаты прибыли из районов, прилегающих к портам Чхонджин, Хамхын и Мусудан (снимок 6) Это первое появление российского флота в водах Северной Кореи с 1990 года. Кроме того, между Пхеньяном и Владивостоком регулярно курсируют транспортные самолеты Ан-124, что позволяет России ускорять переброску войск и вооружений.

По прибытии северокорейские военные распределены по военным базам на Дальнем Востоке — во Владивостоке, Уссурийске (снимок 7 - Военный объект, расположенный в Уссурийске Приморского края (на плацу собралось около 400 северокорейцев, 16 октября), Хабаровске (снимок 8 - Военный объект в Хабаровске (по оценкам, собралось 240 северокорейцев, 16 октября) и Благовещенске. Их подготовка проходила на пяти военных полигонах, расположенных на востоке России: "Барановский" в Уссурийске, "Донгуз" (Улан-Удэ), "Екатеринославский" (Екатеринославка), 248-й ("Князе-Волконское) и 249-й (Сергеевка)", утверждает ГУР МО Украины.

По данным ННБ, КНДР отправила в Россию свои элитные войска — спецназ из 11-го "Штурмового корпуса", который за последние полтора месяца дважды инспектировал Ким Чен Ын и присутствовал на учениях 11 сентября и 2 октября (снимки 9 и 10). Общая численность корпуса доходит до 80 тысяч человек. к ожидается, их направят на фронт после завершения адаптации и дополнительной подготовки.

Фактически речь идет о хорошо подготовленных штурмовиках, которых до недавнего времени называли легкой пехотой: в прошлом году их вывели из состава наземных войск и преобразовали в силы специальных операций. У северокорейцев есть проблема в системе управления войсками. В командной цепочке присутствуют политруки, которые подтверждают приказы командира части. Солдат должен запросить у политрука разрешение на совершение тех или иных действий. Иногда в эту схему добавляется еще одно звено — офицер-особист из спецслужб. Для принятия некоторых решений нужно собрать до пяти подписей. Как всё это будет работать в боевых условиях — неизвестно. Пока все участники согласуют указания вышестоящего начальника, может прилететь украинский дрон и всех убить.

Исследователь Ким Чин Му, работавший в Korean Institute for Defense Analyses (KIDA), заявил, что спецназ КНДР, состоящий из десантников и "морских котиков", очень хорошо обучен. По его словам, многие думают, будто армия Северной Кореи состоит из "недоедающих доходяг", но в 11-м корпусе собраны высококвалифицированные и физически сильные военные, "наедавшиеся свининой" и умеющие выживать. Ким Чин Му отмечают, что они в основном будут сосредоточены на "тылах противника, устраивая в них хаос".

Чтобы скрыть присутствие северокорейских солдат, им выдали российскую военную форму, оружие российского производства и поддельные документы с указанием якобы российского происхождения из регионов Сибири: Якутии и Бурятии — жителей, внешне схожих с северокорейцами (рисунок 11 - Внешний вид жителей Республик Якутия и Бурятия, под которых происходит маскировка северокорейских военных).

По оценкам разведок США, Южной Кореи и Украины, в октябре морским путём в Россию прибыло около 3000 северокорейских солдат, хотя общая численность военных, которые мог направить Пхеньян, составляет до 12 000 человек, в том числе 500 офицеров и три генерала. Ответственным за их подготовку и адаптацию назначили заместителя министра обороны России Юнус-Бека Евкурова.

Что же касается качества данной пока еще живой военной силы, то оно оставляет желать лучшего и мало похоже на "наедавшихся свининой" спецназовцев. Они выглядят молодыми, сравнительно невысокими и "хрупкими", что отражает распространенное недоедание в обедневшей Северной Корее, - такое мнение высказали военные аналитики, которых цитирует The Wall Street Journal. Многие говорят, что это "просто пушечное мясо", как и большинство личного состава оккупационных войск РФ, но эти силы могут сыграть полезную роль в военных действиях России. Северокорейские солдаты, вероятно, воспринимают Кремлем как расходный материал". Предполагается, что эти молодые солдаты "армии №1 в мире", использует устаревшее оборудование и никогда не покидали КНДР, "Просто наемники – пушечное мясо. Ким Чен Ын просто продал своих солдат" для (участия) в противозаконной войне", – высказался министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен.

Тем не менее, уже существуют все признаки того, что северокорейские власти переселяют и изолируют семьи отобранных солдат в определенном месте, чтобы эффективно контролировать их и тщательно бороться со слухами.

Также, Россия завербовала "большое количество" переводчиков для северокорейских солдат, одновременно обучая их пользоваться военной техникой, такой как беспилотники: Российские инструкторы оценивают, что северокорейские военные имеют отличный моральный дух, но им не хватает понимания современных методов ведения войны, таких как атаки с использованием беспилотников. А для управления беспилотными системами, крепкого телосложения "откормленного на свинине" спецназовца как-то не требуется.

Кроме того, Правительство Южной Кореи установило, что Северная Корея заранее направила пилотов-истребителей, прежде чем отправлять наземные войска в Россию. Северокорейские летчики-истребители прошли подготовку на Дальнем Востоке России еще в сентябре. Из отчета южнокорейского правительства, о котором рассказывает телеканал Chosun, следует, что это может быть связано как с участием в войне против Украины, так и с обучением на российских истребителях.

Советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джон Кирби в интервью "Голосу Америки" заявил, что, если участие северокорейских военных подтвердится, это "может означать новые уровни отчаяния Путина, который пытается продолжить попытки достичь прогресса в Украине", причем как официальный Кремль в лице пресс-секретаря Пескова, так и официальный Пхеньян в лице представителя КНДР в ООН, до последнего момента врали всему мировому сообществу, называя все это "слухами и информационными утками".

Но затем, как обычно, в спешке, дабы придать вид законности, Госдума ратифицировала договор о партнерстве между Россией и КНДР 24 октября (это когда уже военные КНДР отучились на вышеуказанных полигонах, начали понимать команды на русском и уже не просто выдвинулись, а прибыли на Курсщину. По данным The Wall Street Journal, в документе есть секретный пункт, который допускает отправку военных КНДР на обучение к российским солдатам.

А где же второй "солнцеликий счастливый диктатор" Путя Великий - брехун "всея большие и малыя"? А он, отвечая на вопрос о северокорейских военных на территории РФ, напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР содержит статью об оказании военной помощи. "Сегодня, по-моему, ратифицирован наш договор о стратегическом партнерстве. Мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Что и как мы будем делать в рамках этой статьи — это уже наше дело", - сказал Путин 24 октября. Комментируя информацию о появлении спутниковых снимков, на которых видно, что военные КНДР находятся на территории РФ, Путин не стал отвергать эти выводы. "Снимки - вещь серьезная. Если есть снимки, значит, они что-то отражают", - сказал он. Так ты же, собака сутулая и сволочь лживая, через свои придворные "усы Пескова" еще вчера заявлял, что это все – фейки, а сам уже три месяца, как дал команду на переброску, развертывание и учения по совершенствованию боевой слаженности.

Ранее Россия уже прибегала к помощи иностранных бойцов, включая наемников из Непала, Кубы и Сирии, однако отправка северокорейского контингента является самой крупной и первой, организованной официальным иностранным правительством. Бывшие северокорейские солдаты подтверждали, что, несмотря на масштабные парады и демонстрацию военной мощи режима Ким Чен Ына, в северокорейской армии широко распространены нехватка продовольствия и коррупция, даже среди элитных подразделений. Это создает сомнения в боеспособности таких военных сил, особенно в условиях затяжных и интенсивных позиционных боев, характерных для войны России против Украине.

Можно сказать, что за всё время существования КНДР ее сухопутные силы участвуют в войне в других странах впервые. Но так ли это? В прошлом КНДР уже отправлял своих военных за границу для участия в вооруженных конфликтах. Например, они были в Анголе в 1970-х и 1980-х годах среди так называемых "военных советников". Этим инструкторам было поручено обучать местные войска, но они также сражались против южноафриканских сил. В аналогичные "командировки" руководство Северной Кореи отправляло своих военных в Уганду, Чад и Мозамбик. Представители армии КНДР также обучали партизан Армии освобождения Юго-Западной Африки, которые вели длительную повстанческую борьбу с правительством ЮАР вплоть до окончания апартеида. Но это не было открытым использованием регулярных войск. В подавляющем большинстве случаев в командировки КНДР отправляла именно инструкторов. Да и те военнослужащие уже давно не смогут помочь своей коммунистической армии. То есть при том, что Северная Корея располагает более чем 1,28 млн военных, реального боевого опыта у них нет. Они, конечно, могут охранять какие-то участки российско-украинской границы, что освободит российские подразделения, которые можно будет задействовать в войне на других участках, но не исключена вероятность того, что эти северокорейские подразделения немедленно появятся на фронте.

В связи с этим возникает как минимум, два вопроса. Первый из них - а где же, собственно, войска ОДКБ? Где там союзный вечноизолированный фактически уже губернатор белорусского федерального округа с атрибутами суверенной державы? Где остальные участники несокрушимого и легендарного "анало-говнетного" оборонно-стратегического блока? После Армении они уже четко понимают, что понты – это 80% успеха только в риторике, но практика войны в Украине показала, что это только понты. А мультики с летающими на фоне американской Флориды вундервафлями – это только мультики, да и то, для внутреннего пользования. Второй вопрос заключается в том, почему из всего мирового сообщества, нашелся только один умалишенный, отправивший свою, практически 70 лет не воевавшую армию куда-то за пол земного шара непонятно зачем? Для боевого опыта, чтобы разобраться с южным соплеменником? Так для этого достаточно постоянных учений. Для того, чтобы перенять стратегию и тактику ведения боя, которые принципиально изменились с 2023 года? Для этого необходимо перевооружение армии, а учитывая размеры армии КНДР, и государственный дебит-кредит, остается только уповать на Китай, который не спешит оформлять столетний кредит или сразу дарственную на новые виды вооружений. Так что возникает третий, абсолютно закономерный вопрос: "А зачем"?!

Один уже обгадился, но гордо, с одержимостью маньяка в Альцгеймере, пытается примитивно пояснить свои гаденькие мыслишки и поступки, опуская целую страну до уровня полета мысли на уровне подворотни. Другой-то что забыл? Ну понятно, что продает в полтора-два раза старые боеприпасы со складов, тем более такие как мины к минометам, его южный визави начал уничтожать как класс, отдав преимущество дронам. Понятно, что продает по кратным ценам ракеты, которые чудесно делают "осечки" и некоторые просто не долетают до целей. Но ответа на вопрос "зачем?" так и не существует.

Но тем не менее, войска уже прибыли, и размещены недалеко от передовых позиций. Первых трех тысяч хватит возможно на три дня мясных штурмов, возможно закончатся и раньше, или на день позже, не принципиально. Затем в топке войны будет "демилитаризировано" еще оставшиеся девять тысяч новоиспеченных "бурятов и якутов". Но это будут далеко не все.

"Россия, возможно, пытается понять, как участие третьей стороны может повлиять на ситуацию в Украине в более широком смысле", - считает научный сотрудник Института Асан Ли Дон Гю. Это позволит Москве "оценить, как НАТО или международное сообщество отреагируют" на то, что в войну непосредственно вступят другие участники.

По данным, периодически мелькающим в прессе то тут, то там, в КНДР "на войну" в Россию уже записалось 1 млн. 400тыс. граждан. Не известно, можно ли доверять этим цифрам, но быть готовым к ним никто не отменял, ведь предупрежден, значит вооружен. Итак, какие же опасности несет данная цифра для сторон войны?

Для Украины все понятно – новый виток эскалации, новые мясные штурмы, возможные продвижения совместных российско-корейских войск, новые пытки, изнасилования и убийства тех, кто не успел эвакуироваться с захваченных территорий. Возможна запоздалая реакция мирового сообщества, но и скорее всего, уже участие в войне армий других государств, и не только стран – членов НАТО, но и Южной Кореи, в частности. Республика Корея имеет большие запасы танков, артсистем, бронетехники и, главное – боеприпасов. И хоть Конституция этой страны и ограничивает поставки оружия воюющим странам, но позиция может измениться, в связи с участием КНДР в войне.

Выжившие из ума кремлевские старцы снова раздули пожар мировой войны, как это было со Второй – где они два года с Гитлером совместно дерибанили Европу и Азию, как это было и с Первой мировой, когда руками Сербии десятилетиями готовили убийство правителя Австро-Венгрии, спустив крючок войны в боснийском Сараево. В обоих случаях, впрочем, как и сейчас, никто из московско-питерских "многоходовочников", не думал о последствиях затеваемых "операций, походов и конфликтов", что в очередной раз говорит об уровне российских правителей. Их хватает всегда лишь гадить, но не просчитать ситуацию до возможного своего логического завершения с учетом всех возможных вариантов и сценариев. Все всегда на самоуверенное "авось". А ведь все эти "маленькие" военные операции стали мировыми и самыми кровопролитными войнами. Оба раза России удалось спихнуть ответственность за их начало на Германию и ее союзников, второй раз даже переобувшись в полете на 180 градусов и только на третий год. На этот раз все предельно ясно. И кто на кого и как напал, и кто как с экранов в надменной кривой бестолковой усмешке играл роль "защитника-освободителя и спасителя", по факту просто живя в альтернативной реальности. С Украиной все кристально ясно. Она – жертва несанкционированного нападения, военных преступлений, преступлений против человечности со стороны армии РФ. Она мужественно и героически обороняется. Её народ сплочен как никогда, откинув все разногласия, в преимущественной своей массе привнесенные все 30 лет независимости политтехнологами из Москвы и кремлевской же пропагандой. Дело этой нации – правое, враг, пусть и с помощью всего человечества, будет разбит. Победа будет за Украиной.