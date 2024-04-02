'Когда возьмем Киев': в Госдуме РФ после атаки дронов на Татарстан размечтались о больших успехах в войне. Видео

В стране-террористе России начали вновь рассказывать легенды о взятии Киева. Угрозы в адрес украинской столицы посыпались после того, как республику Татарстан атаковали дроны.

При этом в госдуме РФ заявили, что оккупанты "прикрывают небо". Об этом кремлевским пропагандистам заявил глава комитета госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Атаку беспилотников в Татарстане чиновник назвал "беспределом". По его словам, российские оккупанты "прикрывают небо и делают всё возможное, чтобы как можно скорее атаки на территорию РФ со стороны Украины прекратились навсегда".

Также в привычных для РФ пропагандистских нарративах Картаполов заявил, что атаки на российскую территорию устраивает "киевских режим", который якобы атакует не военные объекты, а мирных жителей. При этом он пригрозил "взять" Киев, чтобы прекратить "беспредел" с беспилотниками.

"Когда Киев возьмем, тогда закончится беспредел с беспилотниками, а пока будем продолжать отражать эти подлые террористические выходки. Мы имеем дело с очень подлым противником, который не воюет традиционными методами, а привык быть исподтишка", – выдал чиновник.

Напомним, утром 2 апреля в особой экономической зоне "Алабуга" в Республике Татарстан (РФ) прогремели взрывы. Местные жители пожаловались на атаку дронов. В свою очередь чиновники подтвердили, что атака была совершена на предприятия в Елабуге и Нижнекамске.

Позже стало известно, что взрывы в Татарстане 2 апреля были результатом операции Главного управления разведки Минобороны Украины. Дронами украинского производства был поражен завод по сборке дронов-камикадзе "Шахед". По предварительным данным, вследствие атаки предприятия получили значительные повреждения.

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