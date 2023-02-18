Украина вполне способна освободить Крым до конца лета: генерал спрогнозировал ситуацию на поле боя

Если у украинских военных будут дальнобойные ракеты, им, вероятно, будет под силу освободить Крым от российских оккупантов к концу лета-2023. При таком условии прогнать врага с востока Украины возможно уже в следующем году или даже раньше.

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Таким мнением поделился американский генерал Бен Ходжес, бывший командующий войсками США в Европе, в комментарии "Укринформу". Военный подчеркнул, что Силам обороны Украины для контрнаступательных действий необходимо своевременное предоставление военной техники, прежде всего – высокоточного оружия большого радиуса действия.

ВСУ бы очень пригодились ракеты, которые могут прицельно поражать вражеские цели на расстоянии 150-300 километров. В этом случае Черноморский флот РФ был бы вынужден покинуть полуостров. Сейчас, по словам Ходжеса, Украина имеет ракеты, которые могут попасть в цель не более чем за 90 километров.

"Вполне возможно, по крайней мере, то, что Украина освободит Крым до конца лета", – сказал генерал.

Крым будет играть решающую роль в этой войне. Он, по мнению Ходжеса, будет значить даже больше, чем Донбасс.

Генерал добавил, что Украина не сможет использовать порт Мариуполя, пока россияне в Крыму, и даже в порте Одессы стоят 140 судов, которые ждут возможности выйти в море, но не могут.

"Мы должны помочь Украине вернуть Крым. В этом году. Мы хотим, чтобы это произошло, и должны дать все необходимое", – заявил эксперт.

Оружием, которое меняет ход войны, Ходжес назвал не какую-то технику, а твердое решение стран-партнеров о том, что Украина должна победить.

Что касается предоставления нашей армии танков, то Украина имеет собственную технику, машины, захваченные в боях с ВС РФ, а вскоре – еще и западные образцы. ВСУ все это использует очень хорошо, и танки помогут изолировать Крым, уверен американский генерал.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Ходжес сказал, что Украина никогда не будет в безопасности и никогда не сможет восстановить свою экономику, пока Крым находится под российской оккупацией.

– Экс-командующий войсками США в Европе считает, что полуостров нужно отрезать от стабильных российских логистических путей (Керченский мост, сухопутный коридор через Мариуполь и Мелитополь), а потом использовать "широкий спектр систем дальнего радиуса действия против незащищенных российских объектов и группировок в Крыму".

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