Я всегда был убежден, что войну, как и мир, нужно заслужить.

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Так когда кончится война?

Может быть, когда в ней примут участие все? Я уверен, можно разработать механизм, когда на передке, в окопах – служба 6 месяцев, в тылу за столами – 18 месяцев, посредине – 12... И тогда условно пригодные занимаются бумагами и доставкой, а пригодные будут служить короткими сроками. По желанию могут вернуться через 6 месяцев снова. На место забронированных – на работу брать демобилизованных, а забронированных в армию и менять их. Да, сложно, но возможно. Да, нужно много сил, энергии, логистики, управления... Ок. Тогда, возможно, война закончится, когда у нас появится лучшее управление или логистика, или руководство?

Далее текст на языке оригинала.

Коли закінчиться війна?

У нас в армії на 1 воюючого 2-3 відмовників, чи тих, хто косить... Чому? Бо вони втомились. Бо воювати тими самими людьми більше року неможливо. Бо просто хочуть до сімей, додому, відпочити, переключитись, згадати, за що вони воюють. Просто відіспатись, від'їстись. Наобійматись з дітьми, надивитись на посмішки рідних, наслухатись тиші.

Всі люди різні. Є гончі, які багато роблять і швидко втомлюються. А є тюлені, які можуть лежати місяцями. Варто врахувати, що гончі зроблять багато, а тюлені мало. Але тюлені можуть 2 роки лежати в бліндажі. А гончий через 6 місяців може зломатись. Я нещодавно дізнався, що мій друг, який дуже багато зробив для перемоги, зломався і робить все можливе, щоб більше не служити. Ми втрачаємо гончих людей, ми виховуємо в них тюленів, бо тільки тюленем можна вижити більше року в армії. Гончим ні.

Так коли тоді закінчиться війна? Можливо, коли ми берегтимемо гончих і дамо їм через пів року служби звільнитись, і ще через пів року покличемо до війська, коли вони відпочинуть.

Коли закінчиться війна? Можливо коли у суспільстві зросте мораль? Коли ставитись, як до героїв почнуть і до виживших, а не тільки до загиблих солдат. Коли ми доростемо, щоб дбати один про одного. Коли навчимось вірити і довіряти, щоб весь час, що не в бою, солдати могли бути вдома. Коли не залишиться жодного, хто скаже: "я не можу воювати бо непридатний", а скаже: "я знайду місце, де буду максимально корисним для перемоги".

Коли врешті кожного використовуватимуть там, де від нього максимальний ефект. Коли ми берегтимемо почуття один одного.

Коли закінчиться війна?

Можливо коли з армії зникне мільйон перевірок і звітів, тисячі журналів і папірчиків, коли в армії перестануть красти, коли перестануть косити і тікати солдати, коли верховна рада прийматиме закони, які облегшують життя солдат, які дають змогу відпочити, звільнитись, помінятись з іншими, які в тилу.

Коли закінчиться війна?

Коли не буде такого, що цивільні здають позиції солдат. Коли з кожного куточка сходу і півдня жінки збиватимуть банками з варенням дрони, а не тільки жінки півночі і центру України.

Коли не буде такого, що у військового руки в крові від крові його побратимів, а в його жінки ноги в крові від стосунків з іншими чоловіками. Коли ми навчимось бути вірними слову, обіцянці, присязі, коли наша мораль не дозволить нам жити тільки заради себе і свого задоволення. Коли наша суспільна мораль навчить нас жити цінностями важливішими ніж задоволення від життя і цінувати Великі вчинки і жертви, які роблять для нас інші.

Мене свого часу намагалась покритикувати і "навчити жити" людина, яка на війні робить, що хоче і служить, як хоче, в будь-який момент зникає на місяці і з'являється, коли забажає. Я ж тоді за попередній місяць надав допомогу і вивіз 326 поранених і 52 загиблих, списав 10 автоматів, втрачених медпунктом в боях. І був настільки виснаженим, що просто благав про відпочинок, щоб хтось ну хоч на місяць мене замінив. Взамін я отримав критику. А потім мене та людина питає: "Як думаєш, коли закінчиться війна?" Я думаю, що не скоро. Я думаю, дуже не скоро. Допоки ми живемо для себе самих і свого власного его, – не закінчиться точно. Ми ще не заплатили ціну за наші минулі помилки. Ми не навчились жити не для себе. Тому, мені здається війна триватиме дуже довго.

На видео трупы российских солдат – Ред.