Контрнаступление заставляет себя ждать, или?

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После того, как отметил, что минимум на 3-х плацдармах у ВСУ есть возможность развернуть активное контрнаступление, стали поступать многочисленные вопросы: А чего же медлят?

После феноменального освобождения Харьковщины и изгнания оккупантов с правобережной Херсонщины людям хотелось продолжения экшона, а его все нет и нет. Хотя, на самом деле, долгожданный экшон не совсем попадает под сроки формирования условий.

Прежде всего, отмечу, что контрнаступление ни на день не прекращалось и, его мы можем наблюдать ежедневно, вот только не всего его воспринимают правильно. Ведь контрнаступление это не только вышеупомянутый экшон, но ещё и фазы подготовки, формирование условий.

Уничтожение складов с боеприпасами и ГСМ, уничтожение скопления техники и ремонтных баз, КП, ПУ, штабы, базы ПВО, взлетевшая в Макеевке на воздух БТГр – всё это не прекращающееся ни на день контрнаступление.

А вот когда все условия будут созданы, мы сможем с вами наблюдать активную фазу – экшон. И до неё с учётом разных факторов, обычно, проходит несколько месяцев, с момента предыдущего прорыва. Нынешнее же положение в полной мере соответствует данной фазе – подготовке.

В любом случае, именно Генштабу ВСУ лучше знать, на каком направлении и когда именно переходить от фазы создания условий, к активной фазе. Но есть один очень интересный момент в рамках наших реалий.

Дело в том, что ещё в прошлом году я говорил о том, что как минимум на одном плацдарме до конца 2022 может произойти существенное продвижение ВСУ. Но, казалось бы, при достаточно сформировавшихся условиях оно не произошло.

Да, можно сделать поблажку на фактор отсутствия продолжительных сильных морозов. В той местности он и вправду играет роль. Но… просматривая последние пакеты военной помощи от наших международных партнёров, знаете, что я вижу?

Нет, я вижу не просто списки техники, вооружений, боеприпасов и прочего. А я вижу полноценную штатную комплектацию штурмовой батальон-тактической группы. И не одной.

А потому, запаслись терпением и наблюдайте. ВСУ двигают континенты и миры.