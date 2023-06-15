'У Путина ничего не получилось': оккупант пожаловался матери на провал РФ на фронте, в стране растут протестные настроения. Аудио

Российские оккупанты деморализованы и не хотят воевать с украинцами. Захватчики не понимают, что они делают на территории чужой страны, поэтому протестные настроения в России нарастают.

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Более того, оккупанты уже собираются идти к кремлевскому диктатору Владимиру Путину и "сносить его". Соответствующий аудиоперехват OBOZREVATEL предоставили источники в правоохранительных органах. (чтобы прослушать аудио, досскролльте новость до конца).

Разговор между оккупантом по имени Толя с его матерью Пилипчук Еленой 1965 года рождения состоялся в апреле. Тогда захватчик находился во временно оккупированной Николаевке Донецкой области.

Так, Толя жаловался матери, что оккупанты, которым странным образом удалось выжить и на время вернуться в Россию, не горят желанием возвращаться на фронт. Самому же ему отпуск, который обещали через полгода, "не светит", потому что нет резерва. На реплику женщины о том, что пусть власти страны-террориста ищут резервы как хотят, захватчик признал, что командованию "пох…р" на военных РФ.

"А мы если отсюда уйдем, только позиции бросишь, то сразу хо...лы зайдут сюда. А выбивать их очень тяжело", – объяснил матери захватчик.

В этом контексте женщина мечтательно спросила: "Когда эти хо…лы закончатся?"

Но ее сын принялся жаловаться ей на "немцев и поляков" в Украине.

"Да тут уже и не хо...лы, здесь немцы, поляки, здесь все подряд. Здесь чтобы уехать, надо быть инвалидом. Я так понял Вовка (Путин.– Ред.) конкретно нас решил... Пока мы не закончим... Здесь с обломками назад возвращаются", – отметил он.

Поэтому собеседники пришли к выводу, что лучше "три года в тюрьме посидеть".

Они также обсудили обстрелы пограничных российских областей. Оккупант не может понять, где российские "хваленое ПВО, С-300, С-400". Что касается успехов на фронте, о которых каждый день отчитывается спикер российского минобороны Игорь Конашенков, то захватчик их отрицает, а военную верхушку РФ называет "балаболами".

Кроме того, то, что российские власти называют "дискредитацией армии", сами же военные РФ называют "правдой". А прослушивает оккупантов, по их словам, сам миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Он же виноват и в провалах оккупантов на фронте.

"Вот он бы им выключил интернет со связью, вот тогда у нас дела пошли бы повеселее", – размечтался захватчик.

Россияне не понимают, зачем их лидер принял решение о широкомасштабном нападении на Украину, если сам "обосра...ся".

"Он рассчитывал, что у него быстро все получится, а у него них…ра, ничего не получилось. Причем – от слова совсем. Мы, атакующая сторона получается, и у нас мобилизация в стране объявляется. Это говорит о чем? Что их план полностью, бл…дь, провалился, полностью вообще. А сколько погибших… Никогда не объявят", – констатировал оккупант.

Он также считает, что Путину невыгодно, чтобы кто-то из россиян вернулся с войны.

"Вовке невыгодно, чтобы мы вернулись, потому что мы вернемся очень злые...Тут все очень злые, на президента нашего, на золотого. А нас много. И теперь имеем определенные навыки, которые очень опасны... [...] Я бы сам их всех пострелял, этих кремлевских пидо...асов. Я бы лично их к стенке поставил и расстрелял бы... Без хо...лов. И тут такого мнения придерживаются 99% здесь находящихся", – разразился угрозами захватчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупант пожаловался родным на то, как командование отправляет армию РФ прямо на убой. По его совам, их заставляют идти в штурмы, а за отказ наказывают, потому в итоге с позиций никто живым не возвращается.

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