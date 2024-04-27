Кого касаются ограничения по выдаче документов консульствами Украины за границей: разъяснение юриста

Ограничение выдачи документов консульствами Украины касается всех мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет), которые находятся за границей. Это не зависит от того, как давно они пересекли границу и сколько проживают в другом государстве, если у этих лиц до сих пор есть украинский паспорт.

Эти ограничения касаются и тех граждан, которые имеют резидентство другой страны или право на жительство в ней. Об этом в комментарии OBOZ.UA сказал член Национальной ассоциации адвокатов Олег Горбачев.

"То есть если у тебя есть украинский паспорт и хочешь свободно им пользоваться, то нужно выполнять требования мобилизационного законодательства. Там нет никаких, в постановлении Кабинета министров, которое касалось изменений касательно получения паспортов для граждан призывного возраста за границей, там нет никаких таких норм, что если он там имеет резидентство в другом государстве. То есть касаются исключительно всех граждан, без каких-либо ограничений", – отметил он.

Юрист оценил этот шаг власти как необходимый, поскольку Украине "действительно люди нужны на службе. Нам нужны люди для фронта". По его мнению, это ограничение не является критичным, ведь те люди, которые находятся за пределами нашего государства, использовали украинский паспорт только для пересечения границы.

"Многие люди получили убежище и документ о временной защите, могут им пользоваться. Я даже не знаю, для чего им за границей должен может украинский паспорт. Есть документы у них о временной защите, могут ими пользоваться, и пользоваться на основании него соответствующими услугами в тех странах", – объяснил Горбачев.

По его словам, беженцы за границей получили полноценные документы, благодаря которым они, в частности, имеют право открывать счета в банке и трудоустраиваться. Адвокат также добавил, что большинство украинцев, которые уже более двух лет находятся за границей, вероятно, собираются получать гражданство других стран, где они проживают, и активно ассимилируются.

"Поэтому ситуация такая. Честно говоря, не понимаю, за границей зачем им прям так необходимы украинские паспорта", – резюмировал он.

Напомним, что украинские мужчины призывного возраста больше не смогут получать паспорта за пределами государства – такое решение принял Кабмин. Речь идет как о внутреннем паспорте гражданина Украины, так и о заграничном.

Дистанционное оформление необходимых бумаг приостановлено в связи с войной, заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. Он предлагает людям возвращаться на родину.

Как сообщал OBOZ.UA:

– С 23 апреля консульства Украины прекратили предоставление услуг мужчинам призывного возраста. Было заявлено, что эти ограничения связаны с войной РФ против Украины для предотвращения уклонения от урегулирования военного учета.

– Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что поручил принять меры по восстановлению справедливого отношения к мужчинам-украинцам за границей, потому что пребывание за пределами Украины не освобождает от обязанности защиты Родины.

– Впоследствии в МИД Украины рассказали, что приостановка консульских услуг продолжится после вступления в силу закона о мобилизации (18 мая), но с учетом новых требований и положений.

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