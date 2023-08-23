Кого мобилизуют в первую очередь с 1 сентября и законно ли вручение повесток на улицах: разъяснение

С начала полномасштабной войны, которую начала Россия против нашей страны в феврале 2022 года, в Украине действуют всеобщая мобилизация и военное положение. Недавно законами №9533 и №9532 их действие было продлено до середины ноября 2023 года.

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В период военного положения считается, что все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет имеют военное обязательство и подлежат обязательной военной регистрации. Кого с 1 сентября могут мобилизовать, а также могут ли работники ТЦК вручать повестки на улицах, подробнее расскажет OBOZREVATEL.

Отметим, что организация мобилизации осуществляется по территориальным центрам комплектования и социальной поддержки (ТЦК) с помощью конфиденциальных мобилизационных планов. Они выполняют оповещения военнообязанных граждан и формируют мобилизационный резерв, собирая и обновляя информацию о мужчинах по их месту жительства.

Согласно законодательству, все мужчины, получившие повестку, должны явиться в определенное время по указанному адресу в ТЦК. Там им будут определены следующие шаги: проверка медицинской пригодности (ВЛК) или возможность мобилизации в зависимости от типа повестки.

Кого могут мобилизовать с 1 сентября?

Как сообщила пресс-секретарь Черкасского территориального центра комплектования Алина Кривошея в комментарии для Общественного, представители территориальных центров комплектования лично вручают на улицах повестки с запросом уточненных данных. Цель этого состоит в том, чтобы мужчины появились в ТЦК и предоставили актуальную информацию о себе. Такие повестки в первую очередь будут направлены на две группы граждан, среди которых больше тех, кто еще не зарегистрировался на военном учете во время действия военного положения.

"Это для людей, которые по тем или иным причинам не явились в территориальные центры комплектования, чтобы уточнить данные — возможно, изменилось семейное положение, количество детей, место жительства. Также это касается внутренне перемещенных лиц", ― объясняет она.

После уточнения данных необходимо пройти медицинское освидетельствование на ВЛК, где будет установлена степень пригодности к военной службе.

Получение повестки не всегда означает, что личность направят учиться или на передовую линию. Прежде всего это делается для уточнения учетных данных.

В сентябре военнообязанные могут получить три вида повесток:

для уточнения данных;

на прохождение ВЛК;

мобилизационное предписание.

Как отмечали ранее в ТЦК, сейчас в армии нужны все специальности, и не только штурмовики на фронт – в частях хватает запросов на должности в штабах.

Законно ли вручение повесток на улицах?

В законодательстве не установлено конкретное место для вручения повестки. Следовательно, этот документ может быть выдан в любом месте, которое не противоречит украинскому законодательству. К примеру, вручение повесток может состояться на улице, на работе или дома. Однако принудительное приведение человека в военный комиссариат недопустимо в соответствии с законом.

Повестку с просьбой уточнить данные могут вручить на улице. По закону нельзя направлять лиц на медицинское освидетельствование (ВЛК) без предварительного уточнения, есть ли у них отсрочка от мобилизации. Мобилизационное распоряжение выдается мужчинам, которых медицинская комиссия ВЛК признала пригодными или ограниченно пригодными для военной службы.

Даже в случае несогласия и подачи апелляции на результат медицинского осмотра (ВЛК) это не освобождает от выполнения требований законодательства. Мужчины, получившие мобилизационное распоряжение, направляются в учебные центры, где при необходимости проводятся дополнительные медицинские обследования местными врачами.

Ранее сообщалось, что с середины осени у Территориальных центров комплектования возрастет уровень цифровизации. Для ТЦК откроются реестры МВД, ГНСУ, МИДа и других учреждений. Такое заявление сделал министр обороны Алексей Резников на Международном ветеранском форуме.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, которым хотят разрешить коммунальщикам вручать повестки. Этот документ предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, не желающих воевать, привлекать к работе на экономику государства.

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