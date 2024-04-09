Кого могут исключить из воинского учета в Украине и по каким основаниям: разъяснение

С начала полномасштабной войны в Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанные граждане подлежат призыву на военную службу. Однако даже во время войны некоторых украинцев могут исключить из воинского учета.

После исключения с воинского учета человек перестает быть военнообязанным или резервистом. Об этом говорится в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Стоит отметить, что снятие и исключение из воинского учета – это разные понятия. Снимается гражданин с учета в случае смены места регистрации, выезда за границу на постоянное место проживания или в случае отбывания наказания за преступление. Кроме того, снятие с воинского учета предусматривает возвращение на учет в территориальном центре комплектования в сроки, предусмотренные законодательством.

С воинского учета исключаются те, кто ранее был осужден к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления. Также такой процедуре подлежать граждане, признаны по состоянию здоровья непригодными к военной службе с исключением с воинского учет.

Кроме того, с исключаются с учета военнообязанные, достигшие предельного возраста пребывания в запасе, военнослужащие или военнообязанные, которые умерли, те, кто отказался от украинского гражданства и покинул Украину.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк призвал украинцев становиться в ряды Вооруженных сил. Генерал-лейтенант подчеркнул, что отсидеться никому не удастся, ведь на кону стоит судьба страны и нации.

Ранее сообщалось, что согласно законодательству, за уклонение от мобилизации может наступить как административная, так и уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы.