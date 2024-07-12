Кого могут мобилизовать до конца июля и какие специалисты больше всего нужны ВСУ: разъяснение

В июле 2024 года всеобщей мобилизации в Украине подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, признанные военно-врачебной комиссией пригодными к службе. Минобороны в сотрудничестве с рекрутинговыми платформами предлагает стабильно широкий перечень вакансий в украинской армии.

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Поскольку в последнее время украинское законодательство претерпело ряд изменений в вопросе мобилизации, OBOZ.UA решил актуализировать информацию. Следовательно, согласно Закону Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", по состоянию на 1 июля призыва подлежат мужчины, отвечающие следующим критериям:

1) По возрасту и опыту:

– от 18 до 60 лет – если есть опыт военной службы;

– от 25 до 60 лет – если нет опыта службы.

2) По состоянию здоровья:

– полностью пригодные;

– пригодные только к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны и непригодны к службе в ДШУ, морской пехоте, ССО, подразделениях спецназначения, плавающем составе и т.п.;

– временно непригодны (требуют лечения или лечения и отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей).

3) По нахождению на воинском учете:

– те, кто стоит или подлежит взятию на воинский учет;

– снятые с воинского учета, если прошлое основание для снятия, берутся на учет повторно и подлежат мобилизации;

– исключенные из военного учета, не осужденные за тяжкое или особо тяжкое преступление после добровольного прохождения ВЛК и получение от него постановления об ограниченной пригодности, подлежат мобилизации.

4) Подлежат мобилизации только по собственному желанию:

– лица с инвалидностью (на военную службу по контракту);

– лица, освобожденные из плена;

– лица, младше 25 лет, прошедшие базовую общевойсковую подготовку или базовую воинскую службу.

Министерство обороны Украины сотрудничает с рекрутинговыми платформами. В частности, на Lobby X, как отметила ее руководительница военного департамента Ольга Бандривская в комментарии NV, доступны более 3000 вакансий всем родам войск Сил Обороны, на каждую из которых могут набрать десятки человек.

По состоянию на середину мая 2023 года наибольший спрос имели следующие специальности:

– операторы БпЛА;

– водители;

– ремонтники;

– механики;

– мастера техники;

– электрики;

– медики.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Полтавском ТЦК и СП сообщили, что военнообязанные граждане, уточнившие свои данные в ТЦК до 18 мая, должны повторить эту процедуру после вступления в силу нового закона о мобилизации. В противном случае им будет грозить административная ответственность и штраф.

– Во время военного положения законодательство предусматривает административную ответственность за изменение места жительства без разрешения уполномоченного представителя ТЦК и СП. Но о запрете на передвижение по территории Украины речь не идет.

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