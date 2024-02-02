Кого могут мобилизовать в феврале и кто вправе вручить повестку: разъяснение

В Украине идет общая мобилизация, которой подлежат четыре категории военнообязанных. При отборе работники ТЦК и СП руководствуются такими показателями, как состояние здоровья и возраст человека, а также потребности на фронте определенных специальностей.

Видео дня

Кто именно подлежит мобилизации в феврале 2024 года, разбирался OBOZ.UA. Теперь правила и порядок общей мобилизации определяет закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Согласно этому документу, мобилизация в феврале 2024 года будет продолжена. Поскольку новый законопроект только зарегистрирован в Верховной Раде, призывы будут проводиться без изменений.

Так, в обязательном порядке мобилизации подлежат:

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пригодны или ограниченно пригодны по состоянию здоровья и имеют военный опыт;

мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, которые пригодны или ограниченно пригодны по состоянию здоровья, если у них нет опыта военной службы;

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые или исключенные с военного учета, но признанные пригодными или ограниченно пригодными на основании решений ВЛК.

Также добровольно к армии могут присоединиться:

мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, ранее не служившие в армии – на контрактную службу;

люди с инвалидностью и те, кто имел отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

В рамках проведения общей мобилизации постоянно происходит вручение повесток военнообязанным в разных местах и разными лицами.

Повестка должна быть вручена лично военнообязанному, и она должна подтвердить ее получение подписью. Если он отказывается принять повестку, составляется акт о таком отказе.

Повестку могут вручать представители территориальных военных комиссариатов и службы призыва, органы местного самоуправления, а также руководители предприятий, учреждений, организаций, где работает военнообязанный, независимо от формы собственности и подчинения. Кроме того, повестку могут выдавать руководители учебных заведений и управляющие многоквартирными домами (ЖЭК и ОСМД).

На сегодняшний день полицейские, военнослужащие, в частности, представители ТРО, а также должностные лица Государственной пограничной службы Украины не имеют права вручать повестки.

Напомним, что в Минобороны объяснили, для чего нужен электронный кабинет призывника. Там отмечают, что это позволит существенно упростить систему отбора в армию в соответствии со специальностью человека и уменьшить количество ошибочных повесток для лиц, не подлежащих мобилизации.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин утвердил новый вариант законопроекта о мобилизации и направил его в Верховную Раду. В нем предусматривается ряд изменений, в частности, наказание за уклонение. Также правительство предлагает снизить призывной возраст с 27 до 25 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!