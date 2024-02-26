Кого могут мобилизовать в марте и сколько длится подготовка перед отправкой на фронт: разъяснение

Верховная Рада еще окончательно не одобрила новый законопроект о мобилизации в Украине, поэтому в марте 2024 года призыв в армию продолжается по тем же правилам, что и раньше. Под мобилизацию подпадают мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, признанные годными для военной службы.

Украинцы, получившие повестки и добровольно пришедшие в ТЦК, при отсутствии права на отсрочку отправляются в учебный центр, где проходят боевую подготовку. Детальнее о том, какой будет мобилизация в марте, рассказывает OBOZ.UA.

В марте в Украине мобилизуют мужчин, которые уже прошли срочную военную службу или достигли 27 лет и стали военнообязанными. Согласно статье 18-1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", призыв срочников не проводится во время военного положения.

Оценка годности военной службы осуществляется военно-врачебной комиссией из выводов профильных врачей, которые проводят медицинское освидетельствование военнообязанных. Для прохождения военно-врачебной комиссии мужчины должны прибыть в территориальный центр комплектования по повестке.

Вот основные шаги, которые следует предпринять для мобилизации в марте:

Получение повестки: Мужчины, прошедшие срочную службу или достигшие 27 лет и ставшие военнообязанными, могут быть призваны по повестке на уточнение данных.

Мужчины, прошедшие срочную службу или достигшие 27 лет и ставшие военнообязанными, могут быть призваны по повестке на уточнение данных. Проверка в Территориальном Центре Комплектование: После получения повестки военнообязанный приходит в ТЦК и предоставляет свои персональные данные и необходимые документы, подтверждающие основания для отсрочки, если таковые имеются.

После получения повестки военнообязанный приходит в ТЦК и предоставляет свои персональные данные и необходимые документы, подтверждающие основания для отсрочки, если таковые имеются. Прохождение медицинского осмотра: Военнообязанный направляется на медицинское освидетельствование, где военно-врачебная комиссия определяет его степень пригодности к военной службе. Наличие некоторых заболеваний по закону предусмотрено устанавливать на обследовании в стационаре.

Принятие постановления ВЛК: Военно-врачебная комиссия решает, является ли лицо пригодным к военной службе, требует дополнительного обследования или лечения, или может быть ограничено пригодным или непригодным к службе.

Военно-врачебная комиссия решает, является ли лицо пригодным к военной службе, требует дополнительного обследования или лечения, или может быть ограничено пригодным или непригодным к службе. Мобилизация: Если военно-врачебная комиссия определяет личность пригодной к военной службе, ее могут мобилизовать. Для этого вручается мобилизационное предписание с необходимыми реквизитами. Вручение распоряжения по телефону, по СМС, через мессенджеры или по электронной почте не утверждено законом.

Если военно-врачебная комиссия определяет личность пригодной к военной службе, ее могут мобилизовать. Для этого вручается мобилизационное предписание с необходимыми реквизитами. Вручение распоряжения по телефону, по СМС, через мессенджеры или по электронной почте не утверждено законом. Обучение и направление в воинские части: Мобилизированные лица проходят обучение в центрах подготовки и затем направляются в воинские части и подразделения.

Сколько длится обучение мобилизованным?

Продолжительность обучения мобилизованным военным может варьироваться в зависимости от нескольких факторов. Подполковник Владимир Фитьо, начальник службы по связям с общественностью Командование Сухопутных войск ВСУ, отметил, что срок обучения обычно составляет примерно один месяц, после чего мобилизованных военных направляют в воинские части.

Однако, как он подчеркнул, визит в ТЦК не означает автоматического присоединения к рядам Вооруженных Сил или отправке на фронт.

Что касается подготовки мобилизованных военных-десантников, заместитель начальника штаба Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ полковник Виктор Люльчак отметил, что этот процесс обычно длится от одного до двух месяцев.

В то же время, начальник Кременчугского ТЦК полковник Роман Сушко добавил, что продолжительность обучения после мобилизации обычно составляет 2-3 месяца. Однако он указал, что некоторые учебные центры могут не принимать ограниченно подходящих военных, а также могут быть ограничения по месту их последующей службы.

По прибытии в воинские части или оперативно-тактические группировки, военнослужащие продолжают готовиться к боевому заданию перед его выполнением.

Как ранее писал OBOZ.UA, в законопроект о мобилизации парламентариями было подано 3700 поправок. Документ будет рассмотрен во втором чтении не ранее 6 марта, считает нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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