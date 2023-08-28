Кого могут мобилизовать в Украине осенью и возможно ли трудоустройство без воинского учета: разъяснение

В Украине в условиях полномасштабной армия нуждается в специалистах разных военных специальностей, поэтому осенью ТЦК и СП продолжат мобилизовывать всех, кто пригоден к службе по состоянию здоровья. Мужчин просят приходить в военкоматы для уточнения данных или чтобы стать на воинский учет.

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Без последнего военнообязанные украинцы фактически не могут трудоустроиться официально. OBOZREVATEL собрал разъяснения по поводу этих нюансов призыва во время военного положения.

Кого могут мобилизовать в Украине осенью?

С начала особого периода в Украине общую мобилизацию продолжали на 90 дней уже восемь раз. Нынешняя будет действовать до 15 ноября 2023 года. В это время повестки получат мужчины военнообязанного возраста – 18-60 лет.

Если военно-врачебная комиссия признает кандидата приданым к прохождению службы по состоянию здоровья и у него нет права на отсрочку от мобилизации – его заберут в ряды ВСУ.

По словам военных, сейчас в армии большая потребность во всех военных специальностях – пехотинцы, танкисты, артиллеристы, летчики, десантники и т. д. Каждая имеет свою специфику, поэтому людей направляют в соответствующие учебные центры.

Капитан ВСУ Валерий Прозапас отметил, что государству необходим нормальный мобилизационный план. Потому что украинская армия не может пройти весь сложный путь освобождения страны тем составом, при котором началась война.

"Нужно людям нужно доносить, что большинство военнообязанных все равно пройдут через ВСУ. Да, это неприятно слышать. Но какая бы ни была современная техника, какое бы ни было вооружение, воевать на нем надо людям", – подчеркнул он.

Возможно ли трудоустройство без воинского учета?

Служба по связям с общественностью Черновицкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки объяснила работодателям правила ведения воинского учета во время войны.

Там подчеркнули, что военнообязанных, призывников и резервистов можно брать на работу только в том случае, если они состоят на учете в районных (городских) ТЦК и СП.

Руководители государственных органов или органов местного самоуправления, а также учреждений, организаций, предприятий и учебных заведений (независимо от форм собственности) должны соблюдать законодательные нормы по ведению воинского учета.

Со своей стороны работодатель обязан проверять наличие у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет военно-учетных документов: у военнообязанных это военный билет или временное удостоверение, а у призывников – удостоверение о приписке к призывным участкам.

В ТЦК предупредили, что за нарушение законодательства работодатели могут нести ответственность по закону.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине во время войны военнообязанным мужчинам 18-60 лет запрещено выезжать за границу, однако законодательством предусмотрено, что некоторые категории все же имеют право покидать страну. В частности, правительство сняло ограничения на выезд мужчин, чьи родственники погибли в результате российской агрессии.

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