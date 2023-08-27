Кому из мужчин в Украине с 1 сентября будет разрешен выезд за границу: перечень категорий

Из-за полномасштабного российского вторжения на территорию нашего государства, в Украине было введено военное положение и мобилизация. Военнообязанным мужчинам от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу, однако законодательством предусмотрено, что некоторые категории мужчин все же имеют право покидать страну.

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В частности, правительство сняло ограничения на выезд за границу мужчин, чьи родственники погибли в результате российской агрессии. О том, какие еще категории мужчин могут выезжать за границу с 1 сентября, расскажет OBOZREVATEL.

Так, во время военного положения выезд за границу регулируется законом № 57. В этом законе установлено, что пересекать границу при наличии соответствующих документов имеют право мужчины по таким категориям:

по состоянию здоровья;

по семейным обстоятельствам;

за профессиональной деятельностью;

для оказания помощи Вооруженным Силам Украины;

государственные служащие.

Пересечение границы по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам

Так, согласно украинскому законодательству, за границу во время военного положения имеют право выезжать:

Лица с инвалидностью, имеющие соответствующую документацию, в частности медико-социальную экспертную справку или удостоверение, подтверждающие их статус, а также пенсионное удостоверение или документ, удостоверяющий назначение социальной помощи.

Лица, постоянно ухаживающие за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие их за границу.

Родители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Родители, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок с инвалидностью I или II группы.

Бабы, деды, совершеннолетние братья, сестры, мачехи, отчими, сопровождающие детей с инвалидностью за границу, если они не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Лица, нуждающиеся в постоянном уходе, в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства.

Попечители лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц за границу.

Лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе и проживающие в учреждениях, в сопровождении работников этих учреждений.

Пересечение границы госслужащими

Во время действия военного положения и общей мобилизации государственные служащие, имеющие соответствующие документы, могут выехать за пределы Украины. Их допускают к выезду на командировку за границу. Среди тех, кто может уехать, в частности:

Члены Кабинета Министров, первые заместители и заместители Министров.

Руководители центральных органов исполнительной власти, их первые и заместители.

Государственный секретарь Кабинета Министров, его первый заместитель и заместители.

Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители.

Государственные секретари министерств.

Руководитель Офиса Президента и его заместители.

Руководители других вспомогательных органов и служб, созданных Президентом, и их заместители.

Глава Службы безопасности Украины, его первый заместитель и заместители.

Председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию.

Председатель и члены Счетной палаты.

Руководитель и члены Центральной избирательной комиссии.

Председатели и члены других государственных коллегиальных органов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель.

Народные депутаты Украины

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители.

Председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители.

Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители.

Главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители.

Судьи Конституционного суда Украины.

Судьи.

Прокуроры.

Руководители других государственных органов и их заместители.

Депутаты местных советов.

Пересечение границы для оказания помощи Вооруженным Силам Украины

Для поддержки Вооруженных Сил Украины могут выезжать следующие категории:

Водители-волонтеры, которые транспортируют грузы для ВСУ, медицинские товары или гуманитарную помощь.

Представители культурной сферы, которые занимаются благотворительным сбором средств и прославлением страны на международном уровне.

Спортсмены и тренеры, которые принимают участие в официальных соревнованиях и проводят тренировки.

Выезд за границу по профессиональной деятельности

Военные, имея разрешение от воинской части, могут выезжать за границу во время отпуска. Также это касается работников заведения по уходу, состоящих на военном учете. Однако следует соблюдать отношение одного человека на 25 человек с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе. Дополнительно к этому имеют право на выезд:

Члены экипажей кораблей, если они отправляются к работе на морских суднах или суднах внутреннего плавания.

Работники железнодорожного транспорта.

Авиационный персонал, отправляющийся в командировку или обучение.

Водители транспортных средств предприятий, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров.

Напомним, что в Украине определены 13 категорий граждан, которых могут мобилизовать только добровольно. Накануне президент подписал законы о продолжении действия военного положения и всеобщей мобилизации, этой осенью вручать повестки об уточнении данных будут двум категориям военнообязанных мужчин.

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