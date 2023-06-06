Кого могут мобилизовать в Украине в июне и как поступить в случае получения повестки на блокпосту: разъяснение

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, во время которой повестки могут вручать в общественных заведениях, на работе, блокпостах и других местах. Все граждане в возрасте от 18 до 60 лет, имеющие военную повинность, могут быть созваны на военную службу.

Видео дня

Как поступить, если вы получили повестку на блокпосте, расскажет Obozrevatel. Отметим, что каждая повестка обязательно должна быть передана лично и подписана получателем.

Законодательство Украины не прописывает конкретное место, где должна быть вручена повестка. Поэтому, выдача повесток на улице, в общественных заведениях, на блокпостах и других местах полностью законна.

Поэтому в случае если вы получили повестку на блокпосте, вам нужно обратиться в военкомат. Если у вас есть определенные основания, можно обжаловать повестку. Для этого необходимо обратиться в ТЦК, Минобороны или Нацполицию.

Если военнообязанный не придет в военкомат после получения повестки, его могут ожидать правовые последствия. В частности, такие действия могут квалифицироваться как уклонение от мобилизации.

Важно помнить, что за уклонение от мобилизации в Украине предусмотрена административная и уголовная ответственность. В частности, уклоняющимся может грозить наказание в виде лишения свободы продолжительностью от 3 до 5 лет.

Также в случае ошибок в повестке мужчина может отказаться от его принятия в присутствии свидетелей. Акт о таком отказе будет передан в военкомат и может быть направлен в полицию. Однако, если нет достаточных оснований для отказа, это может быть расценено как уклонение от мобилизации.

Отметим, что в июне могут быть мобилизованы:

Мужчины от 28 до 60 лет без опыта службы, которые имеют удовлетворительное состояние здоровья и признаются пригодными к военной службе.

Мужчины с военным опытом, которые имеют удовлетворительное состояние здоровья и признаются пригодными к военной службе.

В случае военного положения мобилизации могут подлежать ограниченно пригодные к службе во время военного положения и непригодные в мирное время мужчины в возрасте от 28 до 60 лет.

Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, снятые или исключенные из военного учета, признанные годными или ограниченно годными во время военного положения, также могут быть мобилизованы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, кого в первую очередь мобилизуют в Украине во время военного положения. Об этом на брифинге рассказал начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Владимир Арап.

Также сообщалось, могут ли дипломатические учреждения вручать повестки находящимся за рубежом украинцам. Так, 30 декабря 2022 года правительство ввело нововведения по военному учету призывников, военнообязанных и резервистов.