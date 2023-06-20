Кого не могут мобилизовать во время военного положения в Украине и какие нюансы нужно знать: разъяснение

Украина продлила военное положение до 18 августа 2023 года, что означает, что общая мобилизация продолжается. Однако среди мужчин от 18 до 60 лет есть те, которые не подлежат призыву.

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Вопрос о мобилизации в Украине, объявленной в связи с полномасштабной войной, регулирует Закон "О воинской обязанности и военной службе". О том, какие категории мужчин не могут быть призваны на фронт, расскажет OBOZREVATEL.

Существует несколько категорий мужчин, которые не могут быть призваны на военную службу. В частности:

– Лица, признанные непригодными для выполнения военной службы по состоянию здоровья, или ограниченно пригодными.

– Лица, на которые ранее были наложены приговоры лишения свободы, ограничения свободы, ареста или исправительных работ за совершение преступления незначительной или умеренной тяжести, включая освобождение от отбывания наказания.

– Лица, работающие в государственных органах власти, на критически важных предприятиях и организациях.

– Украинцы, которые являются опекунами и занимаются уходом за лицами, нуждающимися в постоянной заботе.

Не подлежат мобилизации лица, воспитывающие детей, включая как мужчин, так и женщин. В первую очередь речь идет о родителях, у которых есть трое или более несовершеннолетних детей. Более того, одинокие родители, воспитывающие или являющиеся опекунами несовершеннолетних, также не подлежат призыву на военную службу.

Также мужчин призывного возраста не мобилизуют в следующих случаях:

Если у них есть на воспитании несовершеннолетний ребенок с инвалидностью подгруппы А или инвалидностью III-IV группы.

Если они имеют на воспитании совершеннолетнего возрастом от 18 до 23 лет с инвалидностью I или II группы.

Лица, лишившиеся близких родственников на войне или считающие их без вести пропавшими, также не могут быть мобилизованы. Под близкими родственниками понимаются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка, полнородный или неполнородный брат или сестра.

Студенты, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, не подлежат всеобщей мобилизации. Исключение составляет переходный период студентов, когда они завершили один уровень образования и поступают в высшее учебное заведение снова.

Военнообязанные лица, занимающиеся уходом за больной женой (супругом), ребенком или родителями, а также те, у кого жена (супруг) является лицом с инвалидностью, или имеющих родителей с инвалидностью I или II группы.

Лица с отсрочкой также освобождаются от призыва.

Ранее сообщалось, нужно ли ограниченно пригодным проходить ВЛК и в какой срок нужно явиться в военкомат после вручения повестки. Так, законом установлено несколько категорий непригодности к военной службе, которые учитываются при проведении ВЛК.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине приняли законопроекты для усовершенствования работы ВЛК. Они будут регулировать процесс оформления документов для лечения военнослужащих.

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