Нужно ли ограниченно пригодно проходить ВВК и в какой срок нужно явиться в военкомат после вручения повестки: разъяснение

В Украине идет общая мобилизация, поэтому в случае вручения повестки обязательным этапом является прохождение медицинского осмотра для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время многих мужчин интересует, нужно ли проходить военно-врачебную комиссию ограниченно-пригодным лицам.

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Законом установлено несколько категорий непригодности к военной службе, которые учитываются при проведении ВВК. Детальнее об этом расскажет Obozrevatel.

Так, есть три категории непригодности для военной службы:

Ограниченно пригодный.

Непригоден к военной службе в мирное время, но ограниченно пригоден в военное время.

Непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

В общем, результат медицинского осмотра военно-врачебной комиссии (ВЛК) действителен в течение 12 месяцев. В случае военного положения даже те лица, которые недавно прошли плановую медицинскую комиссию, должны пройти повторное медицинское освидетельствование. В течение этого периода обстоятельства могут измениться, и лицо, ранее считавшееся пригодным, может иметь новые причины для отсрочки или негодности, или наоборот, оказаться пригодным к военной службе.

В какой срок нужно явиться в военкомат после вручения повестки

Если военнообязанному была вручена повестка, он обязан явиться в военкомат в установленный срок, указанный в повестке. В таком документе обычно указывается точное время, дата и место проведения. Невыполнение этого обязательства может привести к административной или уголовной ответственности.

Отметим, что в настоящее время не существует ни одного официального документа, устанавливающего конкретный минимальный срок, в течение которого военнообязанному нужно явиться в военкомат. В практике сотрудники военкомата часто называют такие термины, как "с сегодняшнего дня на завтра" или даже "с сегодняшнего дня на сегодня".

Так, есть определенные серьезные причины, по которым военнообязанный может не явиться вовремя в военкомат. Эти причины включают:

Смерть близкого родственника, такого как родители, жена, дети, родные брат или сестра, дед или бабка, произошедшая позже чем за семь дней до даты начала военных сборов.

Болезнь или необходимость ухода за больной женой, мужем, ребенком или родителями, а также за женой или мужем, проживающим вместе с военнообязанным, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником.

Возбуждено уголовное производство, административное взыскание или уголовное наказание, применяемое к военнообязанному или резервисту, что делает невозможным его прибытие.

Чрезвычайная ситуация, которая возникла во время призыва на собрание и помешала своевременному прибытию.

Проведение экзаменов в высшем учебном заведении.

Эти причины позволяют военнообязанному задержаться с прибытием в военкомат без негативных последствий в случае, если они достаточно обоснованы и подтверждены.

Напомним, что OBOZREVATEL сообщал, какие существуют нюансы прохождения ВЛК и что было изменено в прохождении медкомиссии.

Ранее сообщалось, что в Украине приняли законопроекты для усовершенствования работы ВЛК. Они будут регулировать процесс оформления документов для лечения военнослужащих.

Также отмечалось, что на Украине на законодательном уровне не определяется количество лиц одной семьи, которых могут мобилизовать. Все зависит от конкретной возможности, ведь в семье могут быть военнообязанные, имеющие право на отсрочку от призыва.