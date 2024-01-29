'Количество пехотных атак не уменьшается': появились новые данные о боях на Таврическом направлении и потерях врага

Количество атак пехоты оккупантов на Таврическом направлении остается высоким. За последние сутки было уничтожено или нейтрализовано 207 вражеских беспилотников разных типов.

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Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный-генерал Александр Тарнавский. Он также отметил, что враг ограниченно использует бронетехнику для поддержки своих боевых подразделений.

В операционной зоне ОСУВ "Таврия" на Таврическом направлении враг совершил три ракетных удара, провел 49 боевых столкновений и совершил 835 артобстрелов. Отмечается, что авиаударов в течение почти трех суток враг не совершал. Наши военные продолжают держать оборону и активно противодействовать врагу на определенных направлениях.

За прошедшие сутки общие потери врага составляли 567 человек и 37 единиц военной техники, за исключением беспилотных летательных аппаратов. Среди этих потерь было 4 танка, 12 бронированных боевых машин, 19 автомобилей и 2 единицы специальной техники. Также украинские войска уничтожили один состав боеприпасов противника.

Ранее сообщалось, что во время проведения разведки на Запорожском направлении операторы одного из подразделений ССО обнаружили и разнесли вдребезги два опорных пункта врага. Уничтожение этих пунктов было важно для улучшения тактической ситуации.

Напомним, что Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили на фронте 113 единиц вооружения и военной техники оккупационной армии РФ. Также ее ряды проредили на 1070 солдат и офицеров.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники из 63-й отдельной механизированной бригады "переполовинили" группу российских оккупантов вблизи Кременной в Луганской области. Вражеские солдаты получили сброс с FPV-дрона.