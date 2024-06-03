Количество российских атак возросло: ВСУ держат оборону и уничтожают наступательный потенциал врага – Генштаб

Продолжается восемьсот тридцать первый день широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Наши защитники продолжают вести интенсивные бои с российскими захватчиками на нескольких фронтах, только на Покровском направлении зафиксировано 35 боев, в результате которых враг понес тяжелые потери.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 3 июня 2024 года по состоянию на 19:00. Отмечают, что с начала суток произошло уже 102 атаки российских окупантов на позиции украинских войск по всей линии фронта.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении произошло четыре боевых столкновения. Продолжаются бои в районе Волчанска. Российские захватчики наносят авиационные удары на севере Харьковщины с применением управляемых авиабомб. В настоящее время враг нанес уже по меньшей мере 10 ударов КАБами по направлениям Белгорода и Шебекино (РФ).

На Купянском направлении русские войска 15 раз пытались прорвать наши оборонительные рубежи. Из них два боевых столкновения еще продолжаются.

На Северском направлении количество штурмовых действий россиян с начала суток возросло до 21. 10 из них продолжаются в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Покровском направлении продолжается 11 боев. Общее количество столкновений за сегодня выросло до 35. Безвозвратные потери врага на направлении составляют почти 290 человек убитыми и ранеными, уничтожены четыре боевых бронированных машин, четыре артсистемы и шесть единиц автомобильной техники. Повреждены две ББМ, одна артсистема и одна единица автотранспортной техники. На направлении враг применяет кабы.

Также авиабомбами бомбардируются Константиновка и Михайловка на Кураховском направлении и Золотая Нива на Времиевском.

На Ореховском направлении враг начал активнее действовать, в частности, в районе Малой Токмачки. Враг атаковал здесь в течение дня семь раз.

По остальным направлениям ситуация существенных изменений не претерпела.

Силы обороны продолжают сдерживать врага и наносить ему максимальные потери.

Как сообщал OBOZ.UA:

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подсчитал, что в течение 2 июня украинские воины уменьшили ряды оккупационной армии РФ на 1270 военнослужащих. Защитники также обезвредили 198 единиц военной техники и вооружения.

В мае 2024 года Вооруженные силы Украины уничтожили рекордное количество артсистем оккупационных войск РФ – 1160 единиц. Кроме того, в прошлом месяце защитники сбили девять самолетов противника.

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