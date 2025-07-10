'Количество жертв, невиданное со времен Второй мировой': Келлог призвал к немедленному прекращению российских атак на украинские города

Спецпосланник президента США Кит Келлог призвал к немедленному прекращению массированных атак РФ на города Украины. По его словам, количество жертв войны с обеих сторон "превысило миллионы", что является невиданным количеством "со времен Второй мировой войны".

Видео дня

Такое заявление Келлог сделал во время выступления на 4-й Конференции по вопросам восстановления Украины (URC2025) в Риме. По его словам, Соединенные Штаты призывают к немедленному прекращению "ужасных" российских массированных атак на Украину.

"Атаки, которые произошли только на этой неделе, своей масштабностью просто ужасны. Школы, больницы, жилые дома и другая гражданская инфраструктура подверглись российским атакам, что привело к бессмысленному убийству украинских гражданских лиц, включая женщин и детей. Это должно прекратиться", – сказал спецпосланник.

Келлог добавил, что количество жертв с обеих сторон уже "превысило миллионы", что представляет собой "цифры, невиданные со времен Второй мировой войны".

"Этот уровень смертей и разрушений, опять же, невиданный со времен Второй мировой войны, является главной мотивацией мандата президента Трампа на достижение мира в этом смертельном конфликте – справедливого мира", – заявил он.

Разрушения, вызванные войной, продолжил Келлог, также является причиной того, почему США сотрудничают с Украиной "для полного восстановления этой нации после достижения мирного соглашения".

Спецпредставитель президента Дональда Трампа добавил, что в стремлении к миру между РФ и Украиной "крайне важно, чтобы полное прекращение боевых действий немедленно сопровождалось комплексными усилиями по восстановлению Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 10 июля сбили над Украиной восемь баллистических и шесть крылатых российских ракет, а также 178 дронов. Еще более 200 вражеских целей были локально потеряны или подавлены средствами РЭБ.

В Киеве удар РФ убил двух человек, многие пострадали. В восьми районах города горели жилые дома и авто, повреждены склады, офисные и нежилые сооружения.

Последствия также зафиксированы в четырех районах Киевской области: повреждены дома и хозяйственные постройки, пострадали два человека.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!