Коллаборанты задумали ''выборы'' на оккупированной части Херсонщины – ОК ''Юг''

Российские оккупанты и коллаборанты готовятся к выборам на временно захваченных территориях Херсонской области. В государственный реестр РФ они уже внесли так называемые региональные отделения трех партий – в Геническе, а также в городе Мелитополь Запорожской области.

Видео дня

Об этом рассказал спикер Оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в своем Telegram-канале "Погляд Назара". По его словам, страна-агрессор задумала провести незаконное голосование на левобережной части Херсонщины уже осенью 2023 года.

"Пока в российский госреестр внесены региональные отделения только трех партий с юридическими адресами в "столицах новых территорий" – Геническе и Мелитополе: "Единой России", "Коммунистической партии Российской Федерации" и "Либерально-демократической партии России", – отметил он.

Вместе с тем, в нескольких "регионалках" так называемых глав партий в указанные украинские города отправили из России и временно оккупированного Крыма. Назаров предположил, что это может свидетельствовать о нехватке коллаборантов или недоверии к ним со стороны захватнической "власти".

Как известно, осенью 2022 года Силы обороны Украины освободили часть оккупированных территорий Херсона. Тогда войска РФ просто бежали на левый берег Днепра и до сих пор продолжают вести обстрелы деоккупированного Херсона и населенных пунктов области.

В начале 2023-го в Херсонской областной военной администрации отмечали, что на временно захваченной части региона остается около 20-30% мирных жителей.

По данным Генштаба ВСУ, на левом берегу Днепра российские оккупанты продолжают беспредел, "фильтрацию" населения, мародерство, присвоение себе баз отдыха и т. д.

Как сообщал OBOZREVATEL, на временно захваченной территории Херсонщины оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения, а также массово присваивают его жилье. На блокпостах в Геническе и Стрелковом российские военные ограничивают передвижение украинцев, не получивших паспорта РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!