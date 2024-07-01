'Коллаборанты закончились – дожимают тех, кто остался': что творят российские оккупанты на захваченных территориях

На временно оккупированной территории Украины Россия продолжает насильственную паспортизацию местных жителей, вынуждая их получать гражданство страны-агрессора. В ход идут разные методы, а в последнее время оккупанты стали действовать еще более изощренно.

Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

Агрессор жестко гнет свою линию

После "присоединения" к РФ части территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей агрессор делает все, чтобы как можно больше оказавшихся в оккупации украинцев обратилось за российским гражданством.

"Нам заявили, что так называемый переходный период и так был слишком долгим, потому времени на выбор уже нет. Мол, если остался, то ты или будешь гражданином РФ, или… никем", – рассказала OBOZ.UA жительница оккупированного Мелитополя.

По ее словам, на той территории Запорожской области, которая находится под контролем России, захватчики быстрее всего "обработали" пожилых людей.

"Среди моих соседей первыми пошли получать паспорта те, кого запугаали, что те умрут и их даже не похоронят – а это для пожилых людей один из самых главных страхов. Дополнительно "новая власть" красочно врала старикам, что "Украина раз и навсегда лишила их пенсии", потому единственный выход – это российское гражданство. Я не могу обвинять их, одинокие старики остались один на один с бедой, а надо как-то выживать – покупать продукты и лекарства", – рассказала Елена.

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Женщина осознанно осталась в оккупации, хотя Россию ненавидит всем сердцем.

"У меня тут лежачий близкий родственник, у которого еще и очень больное сердце. Дорогу на свободу, которая может занять несколько суток, он просто не переживет, да и финансово это невероятно дорого. При всем моем желании выехать отсюда пока для нас невозможно", – говорит она.

До сих пор женщине удается обходиться без получения российского гражданства, однако с каждым днем становится тяжелее. Елена работает удаленно в IT-сфере, получает хорошую зарплату. Путем некоторых манипуляций, о которых она не хочет рассказывать, получается ее обналичить на оккупированной территории.

А вот ее близкому человеку, который прикован к постели, все же пришлось получить паспорт РФ.

"Мы могли бы обойтись без пенсии, но без медицинской помощи – точно никак. "Власть" прямо заявила, что местные жители без российских паспортов обслуживаться не будут. Говорили, что могут принять только по скорой, но и это оказалось ложью – я знаю конкретные случаи. Так что вот такой выбор без выбора", – поделилась женщина.

Также без паспорта страны-агрессора невозможно провести никаких сделок с недвижимостью. Многие выехавшие из оккупации и хотели бы продать свой дом или квартиру, однако теперь это очень трудно сделать. Теоретически можно оформить доверенность на гражданина РФ, однако никто из опрошенных OBOZ.UA бывших жителей региона не подтвердил, что в итоге все получилось.

Более того, все равно придется приехать на оккупированную территорию, но мало кто из украинцев решается на такой шаг. Да и добраться туда – целое дело, еще и не факт, что получится.

"Придется пройти фильтрацию в московском "Шереметьево", которая может занять несколько дней. Фээсбэшники усердно допрашивают, заставляют заполнить большую анкету, проверяют соцсети, содержимое гаджетов, пробивают по каким-то своим базам. И из-за малейшего подозрения могут отказать во въезде в РФ на пять лет. За это время твою квартиру признают бесхозным жильем и отдадут какому-нибудь оккупанту. Замкнутый круг", – поделился наш собеседник, бывший житель Мелитопольского района.

Также российские захватчики всячески подгоняли людей к получению роспаспорта тем, что с 1 июля это можно будет сделать только после экзаменов по истории и русскому языку. Однако в итоге продлили "льготную", упрощенную, процедуру до конца 2024 года.

Еще один рычаг воздействия на жителей оккупированной части и Херсонской, и Запорожской областей – дети.

"Если при проверке документов у тебя нет роспаспорта – начинается террор. Оккупанты могут потащить на допрос, чтобы выяснить, не "заукраинец" ли ты. При этом грозятся отобрать детей. Для родителей это самое страшное", – поделилась с нами жительница одного из населенных пунктов Херсонщины, который находится в оккупации.

Еще тяжелее выжить без паспорта РФ сейчас на подконтрольной России части Донбасса. Регион, столкнувшийся с гибридной агрессией еще весной 2014 года, год за годом все глубже погружался в "русский мир".

"За десять лет оккупации большинство оставшихся тут местных жителей уже не ассоциируют себя с Украиной. Конечно, я не могу говорить, что все поголовно, но то, что вижу вокруг, меня очень расстраивает. Однако есть и те, кто до сих пор держится. Знаю очень пожилую семейную пару, которая только в этом году получила российские паспорта, да и то вынужденно. Вопрос – в пенсиях и медпомощи, а люди в таком возрасте имеют целый букет болячек. Но они остались украинцами, это я точно знаю. И до сих пор горячо молятся о защитниках Украины, среди которых их зять и внук", – поделилась с OBOZ.UA жительница оккупированной Макеевки.

А по словам молодого дончанина, который еще до полномасштабного вторжения вынужденно вернулся из Днепра в родной город (серьезно заболела мать) и потом уже не смог выехать, сейчас оккупационная власть "закручивает гайки".

"Коллаборанты, которые изначально топили за Россию, давно получили российские паспорта. Теперь же дожимают тех украинцев, кто остался в оккупации, но так и не получил гражданство РФ. Моего друга прямо на улице заставили сжечь украинский паспорт и сняли это на видео. Пригрозили слить это в сеть, если в течение трех дней он не начнет оформление. Тут разговор короткий, могли сразу отбить почки и бросить "на подвал", – рассказал житель оккупированного Донецка.

По его словам, любой, кто до сих пор не получил российское гражданство, там по умолчанию воспринимается как враг.

Размечтались о Харьковщине

Россия не только проводит насильственную паспортизацию на оккупированной территории. В последнее время враг еще и активизировал агитацию жителей Харькова и области оформлять паспорта и переезжать в РФ, несмотря на то что сил для наступления на город у оккупантов нет.

В Центре противодействия дезинформации говорят, что подобными сообщениями российская пропаганда хочет создать впечатление, будто на Харьковщине есть спрос на оформление гражданства государства-агрессора. Хотя даже данные по временно оккупированным территориям (ВОТ) в другим регионам свидетельствуют, что местное население стремится избежать получения паспорта России, а желающим переехать в РФ приходится переживать издевательства и унижения в фильтрационных лагерях.

"Также враг на фоне массированных обстрелов пытается создать иллюзию заботы о населении Харьковщины и готовности "принять их в лоно россии". Кроме того, продвигается нарратив о том, что "украинцы и русские – один народ", которым Россия оправдывает агрессию против Украины", – добавили в Центре. Потому, конечно же, важно не поддаваться на манипуляциям врага.