Россияне массово отменяют отдых в Крыму, а побережье Азовского моря пустует: курортный сезон на оккупированных территориях Украины уже на грани срыва

На временно оккупированных территориях Украины наплыва туристов в этом году ждать не приходится. Топливный коллапс, перебои с продуктами и лекарствами, а также перспектива отдыха под ракетами заставили россиян резко изменить свои планы и массово отменять бронирование.

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Крым? Давай, до свидания

Курортный сезон – 2026 на полуострове может стать самым провальным за все время с начала российской оккупации. Если в прошлом году по данным оккупационной власти, Крым посетило 6,9 млн туристов, то сколько будет в этом – даже не загадывают.

Только с 24 мая по 6 июня 2026 года количество гостиничных бронирований в Крыму сократилось на 31%, в Севастополе – на 40%, следует из данных Travelline (российская система управления бронированиями). И оккупированный полуостров уже выпал из числа десяти самых популярных туристических направлений для россиян: сейчас на него приходится только 1,5% продаж. И это только начало.

Одна из главных причин – транспортный коллапс, возникший после ограничения продажи топлива на АЗС (для гражданских) и запрет заливать в канистры.

Удары Сил обороны Украины по логистике врага, в том числе и по бензовозам, заставил оккупантов пойти на такую меру, чтобы топлива хватало на свои цели. И это запустило цепочку последствий.

На заправки стоят колоссальные очереди, но это в том случае если на них есть бензин. К тому же максимум можно залить 20 литров. Активизировались и перекупщики, которые взвинтили центу в 3-5 раз. В среднем предлагают по 270-300 рублей (это почти 130-150 грн по курсу НБУ).

Возникла проблема и с продуктами, с полок моментально исчезает товар. И туристы, и местные жители создают ажиотаж из-за возможных проблем с логистикой.

Сейчас россияне в социальных сетях массово пишут, что не поедут в этом году в Крым и сочувствуют тем, кто там застрял. А таких, как выяснилось, достаточно – особенно среди приехавших на своем авто. Есть проблема и с железнодорожным сообщением – оно уже нерегулярное, то и дело закрывают движение.

Активизировались и украинские удары по военным объектам и логистическим артериям непосредственно на территории полуострова. В последние дни в Крыму только и говорят о том, что вот-вот будет новый удар по Керченскому (Крымскому) мосту.

Всем этим очень обозлены россияне, заранее забронировавшие отдых в Крыму. Свои деньги уже вернуть не получится – владельцы отелей упорно не считают происходящее форс-мажором. Как и то, что Крым, превратившийся в огромную военную базу, в принципе опасное место.

Тем не менее цены на отдых в Крыму пока что держатся, однако отели и пансионаты не то что не заполнены, а за последнюю неделю стали еще больше пустеть: "курортники" стали резко уезжать.

"Тишина" на Азовском море

Российская оккупационная администрация продолжает создавать иллюзию мирной жизни и на временно оккупированной части Запорожской области. Причем захватчики в мае озвучили планы продвигать ее как "туристический регион" и везут делегацию на международный туристический форум в Москве, который открывается 11 июня.

Оккупанты активно пытаются привлечь деньги в захваченные регионы через курортный бизнес, поскольку содержание ВОТ обходится российскому бюджету все дороже.

На фоне огромных расходов на войну Кремль пытается хотя бы частично перевести финансовое бремя оккупации на гражданский сектор. Именно поэтому российская администрация рекламирует базы отдыха, гостиницы и побережья Азовского моря, несмотря на постоянное военное присутствие и, соответственно, проблемы безопасности.

Отдельная задача такого "туризма" – увеличение количества гражданских в прифронтовых районах.

"Фактически оккупанты пытаются создать дополнительный "живой щит" вокруг военной инфраструктуры и логистических маршрутов, активно используемых армией России. Параллельно российская пропаганда формирует картинку "восстановления и развития" ВОТ для внутренней аудитории России. Однако за фасадом туристических форумов и конкурсов скрываются разрушенная экономика, дефицит средств и попытки любым способом извлечь прибыль из оккупированных территорий", – говорят в Центре национального сопротивления.

Операция "Логистический локдаун" только набирает обороты, а оккупанты не придумали ничего лучше, как перекрашивать военную технику и маскировать авто под гражданские – в частности, под видом фур с продуктов. Украинские военные, конечно же, владеют информацией и прицельно бьют по таким объектам.

Но этим воспользовались и оккупанты, распространяя среди местных жителей: вот, мол, видите, что "творят ВСУ". Однако такая российская пропаганда вызвало только панику и люди стали моментально раскупать воду и продукты. Как следствие, очень быстро опустели магазинные полки в Бердянске и Мелитополе. А некоторые перевозчики, зная о примерах опасного камуфляжа, уже отказались завозить в регион даже самое необходимое – в том числе лекарства. Теперь и в аптеках дефицит.

Колоссальные проблемы тут, как и в Крыму, и с топливом. Дошло до того, что оккупационные администрации стали резко сокращать количество автобусов на маршрутах, а стоимость поездки в такси сразу взлетела на 30%. Ходить же под палящим солнцем на большие расстояния – то еще удовольствие.

Сейчас цены на отдых в том же Бердянске начали потихоньку падать, но не везде. Комнату в гостевом доме можно арендовать за одну тыс. руб (по курсу НБУ это почти 500 грн). Но это голый номер с двумя односпальными кроватями. А вот частные отели совсем повыше классом выжидают и пока держат цены. Например, номер в них может стоить уже 10-13 тыс. руб. (почти 5-6,4 тыс. грн). Вот только они стоят пустые – предложений валом.

Расчет местных жителей на то, что к ним скоро "понаедут" отдыхать россияне, которые гонятся за морем и дешевизной, уже точно не оправдается. Ехать по "дороге смерти" в отели и гостевые дома на побережье Азовского моря слишком опасно, да и добровольно становиться "живым щитом" – не лучшая перспектива.