'Колол лекарства дома сам, боюсь служить': на Волыни мужчина дважды избежал мобилизации и был оправдан в суде

На Волыни местного жителя судили за уклонение от мобилизации. Представители ТЦК и СП утверждали, что военнообязанный симулирует болезнь, однако суд оправдал его.

Об этом говорится в приговоре Любешевского районного суда Волынской области от 22 февраля. Отмечается, что гражданин Украины, являющийся уроженцем Московской области РФ, получил повестку осенью 2022 года.

21 октября ВЛК сочла его годным к службе, после чего он отправился в воинскую часть и уже там пожаловался на состояние здоровья. Мужчину вернули в ТЦК, но к медикам он не обратился. Аналогичная ситуация повторилась 3 ноября.

Представители ТЦК отметили, что волынянин проходил комиссию в "неадекватном состоянии" – легкого алкогольного опьянения, и говорил, что "хочет служить". Однако после этого якобы начал "симулировать" болезни.

В то же время глава ВЛК в резерве пояснила, что у призывника диагностировали "хроническую люмбалгию", то есть "периодические боли в поясничном отделе позвоночника", которых не наблюдалось на момент прохождения медосмотра.

Сам обвиняемый во время заседания суда подтвердил, что боли в спине появились, когда он ехал в воинскую часть.

"В медицинское учреждение не обращался, колол лекарства дома сам. Боюсь служить", – признался он.

Суд пришел к выводу, что все доказательства указывают на наличие болезни у мужчины. Он признан невиновным и оправдан по недоказанности состава преступления.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Украине наказали одним годом испытательного срока военнообязанного мужчину, отказавшегося от прохождения воинской службы во время военного положения. На суде он признал, что уклонился от мобилизации, но указал, что это из-за опеки над детьми.

– Также в Закарпатской области к испытательному сроку лишения свободы приговорили мужчину, который уклонился от мобилизации после прохождения военно-врачебной комиссии. На суде он утверждал, что повестку ему "не вручали".

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