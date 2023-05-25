Колонны шли всю ночь: Кремль перебрасывает часть сил с Донбасса для усиления трех областей РФ – СМИ

Российское командование перебрасывает часть войск РФ с Донбасса на территорию РФ. Они будут укреплять границы Белгородской, Брянской и Курской областей, уязвимость которых ярко продемонстрировал рейд российских добровольцев из легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса", совершенный несколько дней назад.

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В связи с решением Кремля с вечера 24 мая и в течение всей ночи через ряд временно оккупированной Луганской области шли огромные колонны военной техники. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

По данным канала, с вечера 24 мая и до утра 25-го через Старобельск, Луганск, Краснодон тянулись огромные колонны российской военной техники. Началась переброска части войск с оккупированной части Донетчины в направлении территории РФ.

"Путин принял решение укрепить оборону Белгородской, Брянской и Курской областей после успешной разведывательно-диверсионной операции на Белгородщине. А значит, ослабить оборону на линии фронта в Луганской и Донецкой областях. Отводятся войска из районов Сватово, Кременной, Северодонецка, Лисичанска", – пишет канал.

Переброску войск подтверждают перехваченные разведчиками разговоры российских оккупантов, а также данными аэроразведки.

"Вместе с отведением сил ЧВК "Вагнер" из района Бахмута, похоже, намечается еще один жест "доброй воли" или отрицательное наступление вплоть до линии обороны вдоль Северского Донца, которая была на момент вторжения 24.02.2022", – предполагают авторы канала.

Напомним, 25 мая владелец ЧВК "Вагнер Евгений Пригожин в очередной раз заявил о выводе ЧВК "Вагнер" из Бахмута. По его словам, к 1 июня все наемники отойдут в тыл, а после "отдыха и подготовки" получат новые задания. Разрушенный же до основания город, по словам Пригожина, передадут кадровой российской армии.

Вот только у россиян способность российских вооруженных сил удержать Бахмут вызвала большие сомнения.

Впрочем, о "выходе из Бахмута" Пригожин театрально заявляет уже не впервые. В последний раз он обещал это сделать 10 мая, уступив место ВС РФ, "позорно бежавшим из Изюма и Лимана". После того, как "повара Путина" осадил даже глава Чечни Рамзан Кадыров, о выходе Пригожин на некоторое время "забыл".