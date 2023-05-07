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"Женя, ты будешь в обороне!" Кадыров ответил на просьбу Пригожина о Бахмуте. Видео

Анна Паскевич
War
2 минуты
6,5 т.
'Женя, ты будешь в обороне!' Кадыров ответил на просьбу Пригожина о Бахмуте. Видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров отчитал владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который обвинил военное командование РФ в тяжелых потерях его наемников в Бахмуте. Он потребовал от Пригожина "держать оборону", пока на помощь не подойдут подразделения кадыровцев "Ахмат".

Видео дня

Соответствующее видеообращение Кадыров обнародовал в своем Telegram-канале. В частности, он заявил, что "Ахмат" готов выдвигаться в Бахмут – письмо с просьбой о "боевом распоряжении" глава Чечни направил президенту РФ Владимиру Путину (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Женя, ты будешь в обороне!" Кадыров ответил на просьбу Пригожина о Бахмуте. Видео

При этом Кадыров заявил, что ему "обидно", что его "брат" Пригожин "так ведет себя".

"Женя, пока мы не дойдем до позиций, ты будешь в обороне. И когда мы начнем наступать, только тогда мы определим, куда тебе уйти дальше. Я по понятиям тебе говорю: ты должен сделать то, то и то. С тобой свяжутся люди и объяснят", – обратился глава Чечни к владельцу "Вагнера".

"Женя, ты будешь в обороне!" Кадыров ответил на просьбу Пригожина о Бахмуте. Видео

По словам Кадырова, подразделения "Ахмата" готовы выдвигаться в Бахмут, они ждут "только приказа", чтобы "вернуть город и очистить его от натовских и украинских сатанистов". Несколько подразделений якобы уже выехали в сторону боевых действий.

Кадыров заявил, что уверен, что в ближайшее время войска РФ захватят город-крепость. По его словам, кадыровцы "начали разрабатывать свою стратегию действий" совместно с минобороны РФ, "учитывая тактику врага и имеющиеся ресурсы".

"Женя, ты будешь в обороне!" Кадыров ответил на просьбу Пригожина о Бахмуте. Видео
"Женя, ты будешь в обороне!" Кадыров ответил на просьбу Пригожина о Бахмуте. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 мая Пригожин записал гневное видеообращение к министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику генштаба РФ Валерию Герасимову на фоне ликвидированных вагнеровцев. Он потребовал выдавать "норму боеприпасов".

– Пригожин заявил, что 10 мая наемники "Вагнера" якобы намерены выйти из Бахмута, чтобы "зализывать раны".

– В ГУР Минобороны Украины заявили, что выхода ЧВК "Вагнер" из Бахмута не фиксируется.

– Замминистра обороны Анны Маляр заявила, что враг пытается захватить Бахмут до 9 мая, для чего стягивает туда дополнительные силы "Вагнера". Поэтому заявления Пригожина могут быть обманом.

– В ЦНС считают, что заявление Пригожина о "выходе" из Бахмута свидетельствует о нарастании конфликта между ним и Шойгу.

– По мнению аналитиков ISW, Пригожин и Кадыров могут разыгрывать карту, чтобы обвинить минобороны РФ в неудаче в Бахмуте.

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