'Женя, ты будешь в обороне!' Кадыров ответил на просьбу Пригожина о Бахмуте. Видео

Глава Чечни Рамзан Кадыров отчитал владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, который обвинил военное командование РФ в тяжелых потерях его наемников в Бахмуте. Он потребовал от Пригожина "держать оборону", пока на помощь не подойдут подразделения кадыровцев "Ахмат".

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Соответствующее видеообращение Кадыров обнародовал в своем Telegram-канале. В частности, он заявил, что "Ахмат" готов выдвигаться в Бахмут – письмо с просьбой о "боевом распоряжении" глава Чечни направил президенту РФ Владимиру Путину (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

При этом Кадыров заявил, что ему "обидно", что его "брат" Пригожин "так ведет себя".

"Женя, пока мы не дойдем до позиций, ты будешь в обороне. И когда мы начнем наступать, только тогда мы определим, куда тебе уйти дальше. Я по понятиям тебе говорю: ты должен сделать то, то и то. С тобой свяжутся люди и объяснят", – обратился глава Чечни к владельцу "Вагнера".

По словам Кадырова, подразделения "Ахмата" готовы выдвигаться в Бахмут, они ждут "только приказа", чтобы "вернуть город и очистить его от натовских и украинских сатанистов". Несколько подразделений якобы уже выехали в сторону боевых действий.

Кадыров заявил, что уверен, что в ближайшее время войска РФ захватят город-крепость. По его словам, кадыровцы "начали разрабатывать свою стратегию действий" совместно с минобороны РФ, "учитывая тактику врага и имеющиеся ресурсы".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 4 мая Пригожин записал гневное видеообращение к министру обороны РФ Сергею Шойгу и начальнику генштаба РФ Валерию Герасимову на фоне ликвидированных вагнеровцев. Он потребовал выдавать "норму боеприпасов".

– Пригожин заявил, что 10 мая наемники "Вагнера" якобы намерены выйти из Бахмута, чтобы "зализывать раны".

– В ГУР Минобороны Украины заявили, что выхода ЧВК "Вагнер" из Бахмута не фиксируется.

– Замминистра обороны Анны Маляр заявила, что враг пытается захватить Бахмут до 9 мая, для чего стягивает туда дополнительные силы "Вагнера". Поэтому заявления Пригожина могут быть обманом.

– В ЦНС считают, что заявление Пригожина о "выходе" из Бахмута свидетельствует о нарастании конфликта между ним и Шойгу.

– По мнению аналитиков ISW, Пригожин и Кадыров могут разыгрывать карту, чтобы обвинить минобороны РФ в неудаче в Бахмуте.