''Колпак'' из середины прошлого века: бойцы ВСУ показали, в каких шлемах воюет ''вторая армия мира''. Видео

Украинские военные показали, в каких шлемах воюют в Украине российские оккупанты. Экипировка "второй армии мира" оставляет желать лучшего.

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Снаружи трофейная каска даже похожа на современную, однако при более детальном рассмотрении становится видно, что она выпущена еще в середине прошлого века. Соответствующий ролик был опубликован в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Можно подумать, что этот шлем действительно был выпущен в 2022 году, как написано на этикетке, однако не все так просто. Под подкладкой наши военные обнаружили старую каску 1953 года выпуска с заводскими штампами. Для этого им пришлось лишь вскрыть тканевую накладку.

Очевидно, в РФ решили использовать старые запасы снаряжения, но при этом снова на них заработать, для чего шлемы 70-летней давности немного облагородили.

Ранее наши защитники уже показывали "распаковку" шлема солдата "второй армии мира". Тогда под подкладкой оказалась даже не советская каска, а изогнутые и тонкие металлические пластины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети снова сравнили снаряжение российских оккупантов и украинских защитников. Захватчиков сейчас снаряжают касками времен Второй мировой войны, которые не способны остановить даже мелкие осколки.

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