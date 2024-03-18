Команда хакеров 'BO Team' заставила 'прилечь' интернет в нескольких российских регионах

Война в киберпространстве продолжает набирать обороты. Команда украинских хакеров "BO Team" "положила" интернет-сеть в нескольких российских регионах.

Благодаря их усилиям 13-14 марта парализована работа интернета в Забайкальском крае и Краснодаре. Свой "отчет о проделанной работе" кибервоины обнародовали в Telegram-канале.

Оператор "ростелеком" обещал восстановить связь в течение нескольких часов, но "что-то пошло не так". Доступ к сети и телевидению лишились практически всех местных административных центров. В частности, Чита, Краснокаменск, Дарасун, Ясногорск Нерчинск, Приаргунск, Акша. Полный перечень – гораздо больше.

Правительство Забайкалья объяснило проблемы "проведением профилактических работ". Местный "ростелеком" обнародовал заявление, что проблемы решены, но потребители услуг сразу отрицали это. При этом мобильный интернет тоже работал с серьезными перебоями.

Также усилиями команды "BO Team" 17 марта "лег" московский "профессиональный хостинг на основе самых прогрессивных технологических решений" 1gb.ru. Выведена из строя вся серверная инфраструктура, а также уничтожены "бекапы". То есть быстро и безболезненно возобновить работу не удастся.

Тем временем в Белгородской области хакерам удалось в очередной раз сломать систему "защищенного" документооборота, скопировать служебную документацию и "добавить" определенные сюрпризы от себя.

Как сообщал OBOZ.UA:

В предыдущий раз украинские хакеры "BO Team" сломали крупнейший из трех научно-исследовательских центров космической гидрометеорологии РФ – "Планета". В результате был уничтожен беспрецедентный массив информации, в частности, наработанные годами уникальные исследования, а также метео- и спутниковые данные, которые использовали минобороны РФ, "Роскосмос" и другие структуры страны-агрессорки.

А весной украинские хакеры активно работают на "выборах" в России. На днях кибервоины "уложили" более полусотни официальных сайтов партии российского диктатора Владимира Путина "Единая Россия".

На днях украинская IT-армия совершила атаку на ряд правительственных и местных порталов РФ. В частности, была сломана система оплаты проезда "Тройка", что привело к прекращению работы московского метрополитена.

А хакеры Главного управления разведки МО Украины атаковали такие государственные сайты России, как "Стандартинформ", "Станкопром", "ГУ "ВО Минфина России"". По результатам атаки были уничтожены десятки терабайтов информации, зашифрованы сотни доменных компьютеров пользователей и находящиеся на них данные.

Также киберспециалисты ГУР удачно атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.