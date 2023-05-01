"Командир держал меня под прицелом": российская армия успешно "перемалывает" своих солдат на войне в Украине

О военных преступлениях российских захватчиков, совершенных на территории Украины, знает уже весь мир – только в России отрицают очевидное. Однако теперь появляется все больше фактов и того, как российское командование издевается не только над украинцами, но и над собственными солдатами. Над теми, кто не хочет воевать против мирной страны.

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Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

От Чечни до Украины

Сообщение британской разведки о новом-старом наказании в отношении военнослужащих армии РФ, отказавшихся воевать против украинцев, вызвало немалый резонанс.

Выяснилось, что командиры оккупационной армии бросают подчиненных в так называемые зинданы. В отчете ведомства подчеркивается, что в начале полномасштабного вторжения "многие российские командиры относились к дисциплине относительно спокойно, в некоторых случаях они даже отпускали домой тех, кто отказывался воевать". Однако с осени 2022 года дисциплинарные наказания стали в разы жестче, а еще сильнее ухудшилась ситуация в январе, когда командующим Объединенной группировкой войск стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Во время обеих чеченских войн зинданами называли ямы, в которых российские оккупационные войска держали пленников. Причем ими становились не только чеченцы, но, как и сегодня, другие российские военные", – пишет THE INSIDER.

Издание привело пример использования таких зинданов во время второй чеченской войны. Об этом когда-то писала известная журналистка украинского происхождения Анна Политковская, впоследствии убитая в Москве.

"Рядовой Корягин был отлично осведомлен о мерах наказания, принятых в пограничном Тусхарое, но как-то шел очень уставшим по расположению части и все равно не отдал честь офицеру. Результат – 20 суток в яме. Ее он описывает следующим образом: большая, вместительная, площадью около 25 квадратных метров и полтора метра глубиной. Одновременно с Корягиным там находились более 10 солдат. Кормили редко, часто еды не хватало. Пол, естественно, сырая земля. Одеял, понятно, не выдают, не разрешают иметь теплых вещей. Корягин вышел из ямы абсолютно больным. И в этом разница пыток, применяемых к солдатам и чеченцам: солдат под пытками учат, как быть хорошим солдатом, а чеченцев убивают, потому что хороший чеченец – мертвый чеченец. Последнюю присказку слышал каждый, кто хотя бы раз общался с военными в Чечне", – рассказывала Политковская.

Бросать людей в подобные ямы российским оккупантам действительно не в новинку. Сегодня так поступают и с отказывающимися воевать российскими мобилизованными, и с украинскими патриотами в захваченных населенных пунктах. Это подтвердил также один из бывших лидеров "Л/ДНР" и идеологов "русского мира" Павел Губарев.

По словам военного преступника, похищенных в Херсоне людей было так много, что для них не хватало тюрем, после чего их стали просто бросать в ямы – зинданы.

На войне нет иллюзий

Ход так называемой специальной военной операции уже давно идет не так, как рассчитывал российский диктатор Владимир Путин, и потому армии РФ нужно все больше пушечного мяса.

Сами оккупанты признают, что сейчас идут самые настоящие "мясные штурмы", когда российские командиры не считаются с количеством погибших. И если завербованные (сначала главарем ЧВК "Вагнер" Пригожиным, а затем российским Минобороны) зеки в погоне за помилованием готовы на что угодно, то мобилизованные – нет.

Многие из "мобиков" до отправки в Украину даже автомат в руках не держали, потому происходящее для них – полный шок. Потому что уже нет никаких иллюзий. Нет никаких "освободителей", о которых не устает рассказывать роспропаганда, – есть российские убийцы, которые разрушают мирные города.

"Насильно мобилизованные пытаются избежать причастности к военным преступлениям своих соотечественников, однако удается это не всем. Командиры издеваются над ними, дают отмашку на "воспитательные работы", то есть на избиение подчиненных. И это в лучшем случае. Таких случаев действительно много", – говорит собеседник OBOZREVATEL в ВСУ.

По его словам, если гражданину РФ не удалось избежать мобилизации, то единственный способ сохранить свою жизнь – это сдаться в плен.

Уже оказавшись в безопасности, россияне рассказывают о том, что им "пришлось пережить".

"Издевательства офицеров над своими же солдатами в российской армии – норма. Это подтверждают все отказавшиеся воевать против украинцев. Помню, как один во время допроса чуть не плача рассказывал, что его чуть не застрелили свои: "Командир держал меня под прицелом, когда я сказал, что не буду убивать", – передал его слова украинский военный.

Он также рассказал, что не совершавших военных преступлений в Украине довольно быстро пускают на обмен.

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения потери российской оккупационной армии уже перешагнули отметку в 190 тысяч человек. "Перемалывание" идет по плану.