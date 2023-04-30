'Тюрем не хватило – яму выкопали': Губарев признался, как его жена охотилась на патриотов в Херсоне. Видео

Бывший "народный губернатор" террористической "ДНР" коллаборант Павел Губарев открыто заявил, что его супруга Екатерина организовала похищения и убийства людей, которые весной 2022 года участвовали в патриотических митингах на Херсонщине. По словам Губарева, патриотов было так много, что для них не хватало тюрем, поэтому их стали просто "закапывать в ямы".

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По словам Губарева, его жена, которая получила от оккупантов пост заместителя гауляйтера Херсонщины, была удивлена, что захватчики не противодействуют масштабным митингам патриотов в Херсоне. Поэтому решила проявить инициативу (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Украинцы выходили на митинги, говорили "уходите, оккупанты", по трассам ездил мэр Херсона и матом ругался на росгвардейцев: никто ничего не предпринимал. И заехала временная оперативная группа чекистская, и ребята, которые в Донецке работали, "депутаты", она приходит к ним и говорит "Че вы с митингами ничего не делаете?" – "У нас нету приказа", – рассказал террорист.

Тогда коллаборантка "удаленно посадила ребят", чтобы вычислить сеть организаторов митингов в Instagram и Facebook.

"В Херсоне в основном они активничали. Она выявила эту сетку, потом приехала в МВД, сопоставила с МВДшной базой, выявила адреса, распечатала, берет этот список, едет к "Атаману Ивановичу" (полевой командир "ДНР" Валентин Мотузенко. – Ред.), это создатель батальона "Кальмиус", он сейчас сидит за мародерство: "Дай мне ребят, надо произвести арест". И она пакует их. Тюрем не хватило – яму выкопали. Красиво, четко. И митинги прекратились", – с гордостью заявил Губарев.

Он добавил, что соответствующие инструкции Екатерине Губаревой давал террорист Игорь Гиркин (Стрелков).

Фактически Губарев подвел свою жену под международный трибунал в Гааге, отмечают в сети.

"Подчеркиваю – речь идет даже не о комбатантах, а просто о мирных жителях Херсона, вся вина которых была лишь в том, что они были украинцами и выходили на мирные митинги. Все не перестаю удивляться тому, насколько же туп Паша Губарев. Сам фактически написал заявление на свою жену в Гаагу. Тут готовый материал для пожизненного срока", – прокомментировал журналист Денис Казанский.

Как известно, после масштабного вторжения РФ Губарев воевал против Украины в качестве наводчика зенитного орудия. Его жена была "депутатом" так называемого "народного совета ДНР" (2014-2018), а с июня по декабрь 2022 года – "заместителем руководителя" оккупационной администрации Херсонской области.

Газета The Telegraph называла Губареву организатором контрабандных доставок "гуманитарных грузов" на Донбасс, но сама она утверждала, что речь о перевозке оружия и бойцов якобы не идет.

15 ноября 2022 года Губареву задержали сотрудники МВД РФ "в рамках уголовного дела" о хищениях. Губарев заявил, что его жена перестала выходить на связь, в последний раз ее видели в Геническе. Спустя два дня он заявил об освобождении коллаборантки.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В начале апреля Гиркин и Губарев выдали манифест из-за провалов РФ в войне. Террористы заявили, что создают так называемый "Клуб рассерженных патриотов", "чтобы встретить штормовой ветер", который вскоре "хлестнет им всем в лицо, единой командой".

– В октябре Губарев заявил, что целью войны является перевоспитание украинцев, в которых якобы "вселился бес". Оккупанты намерены уничтожать украинцев миллионами или вообще стереть с лица земли, выдал преступник.