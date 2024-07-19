'Командир от Бога, который всегда был со своими подчиненными': в боях за Украину погиб защитник из Львовской области. Фото

18 июля 2024 года во время выполнения боевого задания на Бахмутском направлении погиб Олег Драдрах, командир отделения управления 1-го минометного взвода 2-й минометной батареи (120 мм) 4-го батальона оперативного назначения ВЧ-3018 Национальной гвардии Украины. Ему был всего 31 год.

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Об этом сообщили в Сокальском городском совете. "Командир от Бога, который всегда был со своими подчиненными... Светлая память и вечная слава Герою!" – говорится в сообщении.

Олег Драдрах родился 22 декабря 1992 года и жил в городе Червонограде Львовской области. До 2014 года работал на шахте "Степная" ГП "Львовуголь" помощником начальника участка вентиляции и техники безопасности и дегазации.

Олег Драдрах встал на защиту родной земли в марте 2022 года. Его молодую жизнь оборвала пуля оккупанта. Теперь он возвращается на родную землю, которую защищал до конца.

Сегодня, 19 июля, в 19:15 в церкви Святого Иосафата города Червонограда состоится встреча Героя и заупокойное богослужение. После этого Олег Романович обретет вечный покой на кладбище села Заболотье, где состоится церемония похорон. Встретят Героя в Заболотье ориентировочно в 12:00 20 июля.

У погибшего осталась мать, родные и близкие.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях на Покровском направлении фронта погиб 50-летний командир минометного расчета Юрий Дмитренко из Чернигова. В мирной жизни мужчина развивал столярный бизнес и воспитывал четырех детей, но с первого дня полномасштабной войны стал на защиту Украины.

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