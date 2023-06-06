Командир принимал участие в "параде" в разрушенном Мариуполе: новые данные о бригаде РФ, подорвавшей Каховскую ГЭС

205-й отдельной мотострелковой бригадой ВС РФ, военнослужащие которой, предварительно, подорвали Каховскую гидроэлектростанцию в ночь на 6 июня, руководит 40-летний подполковник Эдуард Шандура. Этот военный преступник родился 05.04.1983 в городе Бутурлиновка Воронежской области России.

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В мае 2022 года он принимал участие в параде оккупантов в разрушенном Мариуполе Донецкой области. Военнослужащие 205-й ОМСБр (в/ч 74814, пункт постоянной дислокации – Буденновск Ставропольского края) долгое время находились на территории Каховской ГЭС, пишет "Украинская правда".

О причастности этой бригады к подрыву объекта сообщили партизаны "Атеш", а также советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. Последний сказал, что соответствующая информация есть в украинской разведке.

Представитель ОП добавил, что, согласно Женевским конвенциям, подрыв ГЭС – это несомненное использование неизбирательного оружия массового поражения.

205-я ОМСБр сухопутных войск страны-агрессора участвовала в первой чеченской войне. Девиз оккупантов: "205-я бригада, мы вернемся даже из ада". Сейчас в этом формировании насчитывается большое количество не профессиональных военных, а мобилизованных из разных уголков России.

Эдуард Шандура командует бригадой с мая 2021 года. Он внесен в базу сайта "Миротворец". "Причастен к геноциду Украинского народа путем ведения боевых действий против гражданского населения, гражданских объектов и объектов инфраструктуры", – сказано на портале.

Сведения о нем есть в базе данных НАПК. Там указано, что Шандура лично участвовал в полномасштабной войне РФ против Украины: "Командир несет ответственность за действия своего подразделения, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".

Осенью прошлого года в Telegram появилась информация о якобы ликвидации Шандуры на Херсонщине. Однако этот факт официального подтверждения не нашел.

Напомним, что ранее в "Атеш" обнародовали поименный список захватчиков, которые могут быть причастны к теракту на Каховской ГЭС.

Как писал OBOZREVATEL:

– По итогам срочного заседания СНБО Офис президента Украины сообщил, что взрыв на оккупированной российскими силами гидроэлектростанции прогремел в 2:50 вторника, 6 июня.

– В результате разрушения дамбы вода в Каховском водохранилище начала падать, затапливая территории.

– Эвакуация была объявлена в Николаевке, Ольговке, Львово (Бериславский район), Тягинке, Понятовке, Ивановке, Токаревке, Приднепровском, Садовом Херсонской области и частично в Херсоне. Всего подтопление угрожает примерно 80 населенным пунктам.

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