Командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин жив. Все российские спецслужбы остались в дураках после операции ГУР.

Об этом сообщила пресс-служба разведслужбы ведомства. Полученные полмиллиона долларов за его ликвидацию усилят спецподразделения военной разведки.

Что известно

Как сообщается, убийство заказали российские спецслужбы и выделили на реализацию преступления полмиллиона долларов. В результате спецоперации ГУР, которая длилась более месяца, жизнь Капустина удалось спасти, а средства от силовиков РФ взяты и использованы для усиления спецназа военной разведки.

"Нашей стороной также была получена соответствующая сумма средств, выделенная российскими спецслужбами для реализации данного преступления. По состоянию на сейчас командир РДК находится на территории Украины и готовится продолжить выполнение поставленных задач", – доложил главе ГУР Кириллу Буданову командир "Спецподразделения Тимура" и добавил, что заказчики убийства со стороны Москвы были найдены.

Сам Денис Капустин отрапортовал о своей готовности вернуться к выполнению поставленных задач. А глава ГУР поблагодарил спецназовцев за отличное выполнение спецоперации.

"Временное мое отсутствие не повлияло на качество и успех реализации боевых задач. Готов выдвигаться в район выполнения и продолжать командовать подразделением РДК", – сказал командир РДК.

Напомним, сообщение о смерти командира Российского добровольческого корпуса появилось в ночь на 27 декабря 2025 года во время выполнения боевой задачи на Запорожском направлении.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб 27-летний доброволец из Чехии. Его родные говорят: мужчина "всегда добивался правды" – что и заставило его покинуть спокойную жизнь дома и отправиться на войну в чужую страну, чтобы там отстаивать справедливость даже ценой собственной жизни.

