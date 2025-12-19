'Командиры должны знать цену ошибочных решений': одна из бригад корпуса Белецкого отправила офицеров в пехоту

Командиры несут ответственность за жизнь своих людей и должны знать цену ошибочных решений. Так командир Третьего армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Билецкий прокомментировал решение нового комбрига 125-й ОВМБр перевести некомпетентных офицеров в пехоту.

Напомним, несколько месяцев назад родственники военнослужащих 125-й ОВМБр заявляли о десятках пропавших без вести в боях на Запорожском направлении, сообщалось, что на боевые позиции отправляли неподготовленных бойцов.

Белецкий назначил нового командира бригады – Владимира Фокина, который ранее командовал одним из штурмовых батальонов Третьей штурмовой. 19 декабря Фокин отчитался о первых реформах: системная работа с родными военнослужащих, запуск горячей линии, срез знаний офицерского состава.

"В течение месяца офицеры имели возможность продемонстрировать свой профессиональный уровень. Я давал им практические задания, следил за дисциплиной, инициативностью и готовностью работать над собой. В конце этого периода мы повторно провели оценку, чтобы увидеть реальную динамику. Результаты оказались разными. Часть офицеров показала высокий уровень подготовки и ответственности, но были и те, кто относился к службе небрежно, не стремился совершенствоваться и не выполнял свои обязанности должным образом", – заявил комбриг.

Из таких сформировали офицерские дозоры и направили их в район Купянска, где была потребность в дополнительном усилении из-за сложной ситуации, низкого морального состояния личного состава и необходимости качественно организовать оборону.

Блогер Наумович назвал этот кейс практическим воплощением реформ, на которых Белецкий делал акцент в статье для The Economist. Среди них указывалась и необходимость заменить неэффективных "бумажных генералов" способными молодыми офицерами с боевым опытом.

"Возможно, (личный состав 125-й ОВМБр) впервые увидел в своей бригаде справедливость и ответственность. Не справляешься с офицерской должностью, не хочешь учиться, требуешь от солдат того, о чем представления не имеешь, – идешь в пехоту и показываешь, как надо. Очень хорошая идея! А как иначе понять практику, если ты только теоретик? А как иначе совместить теорию и практику? Идеально!", – написал Наумович.

Он назвал это решение прецедентом для украинской армии, где не должно быть неприкосновенных офицеров советской закалки, а только эффективные, интеллектуальные и инициативные. "Сделать то же самое на уровне генералитета элементарно. Было бы желание заменить старых ленивых и глупых на способную молодежь", – добавил блогер.